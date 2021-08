ഒന്നാം ടെസ്റ്റിനിടെ കോലിക്ക് ഇംഗ്ലിഷ് ആരാധകരുടെ ‘ഡിആർഎസ് ട്രോൾ’!

നോട്ടിങ്ങാം∙ ഇംഗ്ലണ്ട് – ഇന്ത്യ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആവേശകരമായ അവസാനത്തോട് അടുക്കവെ, ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയെ ‘ട്രോളി’ ഇംഗ്ലിഷ് ആരാധകർ. മത്സരത്തിന്റെ നാലാം ദിനമായിരുന്ന ഇന്നലെയാണ് സംഭവം. അംപയറിന്റെ തീരുമാനത്തെ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡിആർഎസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വരുത്തിയ പാളിച്ചയാണ് ഇംഗ്ലിഷ് ആരാധകരുടെ പരിഹാസത്തിന് കാരണമായത്. മത്സരത്തിൽ അനാവശ്യ സമയത്ത് ഡിആർഎസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ആവശ്യ സമയത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ഒന്നുപോലും അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനിടെയാണ് ഡിആർഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അടയാളം കാട്ടി ഗാലറിയിൽനിന്ന് ഇംഗ്ലിഷ് ആരാധകർ ഇന്ത്യൻ നായകനെ ട്രോളിയത്!

മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നായകൻ ജോ റൂട്ടിനെതിരെ കോലി ഡിആർഎസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വ്യക്തിഗത സ്കോർ 97ൽ നിൽക്കെ മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ പന്തിൽ റൂട്ടിനെതിരായ എൽബിഡബ്ല്യൂ അപ്പീൽ അംപയർ നിരസിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഷമിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കോലി റിവ്യൂ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

തേഡ് അംപയറിന്റെ പരിശോധനയിൽ പന്തിന്റെ ഇംപാക്ട് പുറത്താണെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശേഷിച്ചിരുന്ന റിവ്യൂ നഷ്ടമായി. മാത്രമല്ല, റൂട്ട് സെഞ്ചുറിയുമായി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന്റെ റിവ്യൂ തീരുമാനങ്ങളെ പരിഹസിച്ച് ഗാലറിയിൽനിന്ന് ഇംഗ്ലിഷ് ആരാധകർ രംഗത്തെത്തിയത്. കോലിയെ നോക്കി ഡിആർഎസ് ചിഹ്‌നം കാട്ടിയായിരുന്നു അവരുടെ പരിഹാസം. ഇതിന്റെ ചിത്രം ആരാധകരിൽ ചിലർ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് സംഭവം വൈറലായത്.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഒരു ദിവസത്തെ കളി ശേഷിക്കെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടത് 157 റൺസാണ്; കൈവശമുള്ളത് ഒൻപത് വിക്കറ്റും. മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഉയർത്തിയ 209 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്ന ഇന്ത്യ നാലാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 52 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്. രോഹിത് ശർമ (34 പന്തിൽ 12), ചേതേശ്വർ പൂജാര (13 പന്തിൽ 12) എന്നിവർ ക്രീസിൽ. ഓപ്പണർ കെ.എൽ. രാഹുലാണ് പുറത്തായത്. 38 പന്തിൽ ആറു ഫോറുകള്‍ സഹിതം 26 റൺസെടുത്ത രാഹുലിനെ സ്റ്റുവാർട്ട് ബ്രോഡ് പുറത്താക്കി. ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 303 റൺസെടുത്തു.

English Summary: English fans troll Virat Kohli after India exhaust all reviews on Day 4 of Nottingham Test