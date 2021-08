നോട്ടിങ്ങാമിൽ വില്ലനായി മഴ; ഇന്ത്യ– ഇംഗ്ലണ്ട് ആദ്യ ടെസ്റ്റ് സമനിലയിൽ

നോട്ടിങ്ങാം∙ ട്രെന്റ്ബ്രിജിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിജയപ്രതീക്ഷകൾക്കു മേൽ പെയ്തിറങ്ങിയ മഴ അഞ്ചാം ദിവസം തകർത്തു കളിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ– ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് സമനിലയിൽ. രാവിലെ മുതൽ പെയ്ത ശക്തമായ മഴ ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷവും ശമിക്കാഞ്ഞതോടെ അഞ്ചാം ദിവസത്തെ കളി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ചായയ്ക്കു ശേഷം അംപയർമാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ഒരു പന്തു പോലും എറിയാനാകാതെ അഞ്ചാം ദിവസത്തെ കളി ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആരാധകരെ നിരാശയിലാഴ്ത്തി ആദ്യ ടെസ്റ്റ് സമനിലയിൽ. അവസാന ദിവസം 9 വിക്കറ്റ് കൈയിലിരിക്കെ 157 റൺസ് മാത്രമാണു മത്സരം ജയിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടിയിരുന്നത്. സ്കോർ:

ഇംഗ്ലണ്ട്– 183, 303; ഇന്ത്യ 278, 52–1. രോഹിത് ശർമ (34 പന്തിൽ 12), ചേതേശ്വർ പൂജാര (13 പന്തിൽ 12) എന്നിവരായിരുന്നു നാലാം ദിവസം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ക്രീസിൽ. രണ്ട് ഇന്നിങ്സുകളിലും മികച്ച ബാറ്റിങ് പുറത്തെടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ ജോ റൂട്ടാണു (64, 109) കളിയിലെ താരം. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം 12നു ലോഡ്സിൽവച്ചു നടക്കും.

English Summary: England vs India first test ends in draw