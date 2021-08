ഓസീസ് 62ന് ഓൾഔട്ട്; ട്വന്റി20യിലെ കുറഞ്ഞ സ്കോർ, ബംഗ്ലദേശിനോടു വീണ്ടും തോറ്റു (4–1)

ധാക്ക∙ രണ്ടാം നിര ടീമുമായി പര്യടനത്തിനെത്തി ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ ആദ്യമായി ഒരു ട്വന്റി20 പരമ്പര കൈവിട്ട ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു മറ്റൊരു നാണക്കേടുകൂടി. 5 മത്സര പരമ്പരയിലെ അവസാന കളിയിൽ ഓസീസ് വെറും 62 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി. രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോറാണിത്. 2005ൽ സതാംപ്ടനിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 79 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായതായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപു ട്വന്റി20യിൽ ഓസീസിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോർ. 13.4 ഓവർ മാത്രമാണ് ഓസീസ് ഇന്നിങ്സ് നീണ്ടത്.

മത്സരം 60 റൺസിനു ജയിച്ച ബംഗ്ലദേശ് പരമ്പര 4–1നു സ്വന്തമാക്കി. സ്കോർ: ബംഗ്ലദേശ്– 20 ഓവറിൽ 122–8; ഓസീസ് 13.4 ഓവറിൽ 62നു പുറത്ത്. 3.4 ഓവറിൽ 9 റൺസ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റെടുത്ത ഷാക്കിബ് അൽ ഹസനാണു കളിയിലെ താരം. പരമ്പരയിൽ ഉടനീളം മികച്ച ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ഷാക്കിബ് തന്നെയാണു മാൻ ഓഫ് ദ സീരീസും. രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ 1000 റൺസും 100 വിക്കറ്റും നേടുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന റെക്കോഡും മത്സരത്തിനിടെ ഷാക്കിബ് സ്വന്തമാക്കി.

ബോളർമാർ മികവിലേക്ക് ഉയർന്നതോടെ ബംഗ്ലദേശിനെ 122 റൺസിൽ ഒതുക്കിയ ഓസീസ് വിജയം മണത്തതാണ്. സ്പിന്നർ മെഹ്ദി ഹസനെ ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യിക്കാനുള്ള ആതിഥേയരുടെ തീരുമാനവും വിജയിച്ചില്ല. ഓപ്പണർ മുഹമ്മദ് നയിം (23), മെഹ്മദുല്ല (19), സൗമ്യ സർക്കാർ (16) എന്നിവർ മാത്രമാണ് പിടിച്ചുനിന്നത്. ഷാക്കിബ് 11 റൺസെടുത്തു. 2 വിക്കറ്റു വീതം വീഴ്ത്തിയ പേസർ നാഥൻ എല്ലിസ്, ഡാൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ എന്നിവരാണു ഓസീസിനായി ബോളിങ്ങിൽ തിളങ്ങിയത്.

എന്നാൽ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ബംഗ്ല സ്പിൻ കെണിയിൽ ഓസീസ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ കൂട്ടത്തോടെ വീഴുന്നതാണു പിന്നീടു കണ്ടത്. ഓപ്പണർ മാത്യു വെയ്ഡ് (22), നാലാമനായി ഇറങ്ങിയ ബെൻ മക്ഡെർമോട്ട് (17) എന്നിവർ മാത്രമാണ് ഓസീസ് നിരയിൽ രണ്ടക്കം കണ്ടത്.

3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഫുദ്ദീൻ, 2 വിക്കറ്റെടുത്ത നസും അഹമ്മദ് എന്നിവരും ഷാക്കിബിനു പുറമേ ബംഗ്ലദേശിനായി ബോളിങ്ങിൽ തിളങ്ങി. പരമ്പരയിൽ ഉടനീളം അതിഗംഭീര പ്രകടനമാണ് ബംഗ്ലദേശ് പുറത്തെടുത്തത്. 104 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായ നാലാം ട്വന്റി20യിൽ മാത്രമാണു ബംഗ്ലദേശ് തോറ്റത്. ക്രിക്കറ്റിലെ ഏതൊരു ഫോർമാറ്റിലും ഓസീസിന് എതിരെ ആദ്യമായാണു ബംഗ്ലദേശ് ഒരു പരമ്പര നേടുന്നത്.

