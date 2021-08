ടെസ്റ്റിൽ ഓപ്പണറാകാൻ ‘മായങ്ക്– രാഹുൽ’ സൗഹൃദ മത്സരം; ഇതു ‘പകരക്കാരുടെ’ കളി

ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിനകത്തും പുറത്തും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായ കെ.എൽ.രാഹുലിനും മായങ്ക് അഗർവാളിനും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ വിചിത്രമായൊരു ‘കണക്‌ഷൻ’ ഉണ്ട്. ഇരുവരും പരസ്പരം സ്ഥാനം ‘അപഹരിച്ചാണ്’ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ ഇടംനേടുന്നത്!. എത്ര വേദനയേറിയ അനുഭവം അല്ലേ.. മായങ്ക് അരങ്ങേറിയത് രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനത്താണ്. 2 വർഷത്തിനു ശേഷം രാഹുൽ തിരിച്ചെത്തിയതാകട്ടെ മായങ്കിനു പകരക്കാരനായും.

∙ കർണാടകയുടെ സൂപ്പർ ജോടി



കർണാടകയ്ക്കുവേണ്ടി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരുമിച്ച് റൺസ് വാരിക്കൂട്ടിയിരുന്ന കാലത്ത് രാഹുൽ– മായങ്ക് ജോടിയുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഇരുവരും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ഫോമിലുള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും പരസ്പരം താങ്ങാകുന്ന സുഹൃത്തുക്കളിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധനേടിയത് ഐപിഎലിലൂടെ മായങ്ക് ആണ്.

റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സിനായി വളരെ നേരത്തേ തന്നെ മായങ്ക് അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയപ്പോൾ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ആദ്യം കളിക്കാനുള്ള അവസരം രാഹുലിനായിരുന്നു. 2014ലെ ബോക്സിങ് ഡേ ടെസ്റ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു അരങ്ങേറ്റം. രാഹുൽ ഏകദിന, ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലും മികവു തെളിയിച്ച് പ്രധാന താരങ്ങളിലൊരാളായി വളർന്നപ്പോഴും മായങ്കിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കു വിളി വന്നില്ല. ആ കാലഘട്ടത്തിലും കൂട്ടുകാരന് ആത്മവിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും പകരാൻ രാഹുൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

ഒടുവിൽ 2018ലെ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലാണു മായങ്ക് അഗർവാളിനെ ഇന്ത്യ ടീമിലെടുക്കുന്നത്. പൃഥ്വി ഷാ മിന്നും ഫോമിൽ അരങ്ങേറിയ പരമ്പരയിൽ മായങ്കിന് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ല. തുടർന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമിലേക്കും താരത്തെ നിലനിർത്തി.

മായങ്ക് അഗർവാൾ, കെ.എൽ. രാഹുൽ എന്നിവർ ഐപിഎൽ മത്സരത്തിനിടെ.

∙ വീണ്ടും ബോക്സിങ് ഡേ



ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആദ്യ രണ്ടു ടെസ്റ്റിലും പുറത്തിരുന്ന മായങ്കിന് 2018 ബോക്സിങ് ഡേയിൽ നടന്ന മൂന്നാം ടെസ്റ്റിലാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിലിറങ്ങാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. ആദ്യ രണ്ടു ടെസ്റ്റിലും നിറം മങ്ങിയ കെ.എൽ.രാഹുലിന്റെ പകരക്കാരനായായിരുന്നു അരങ്ങേറ്റമെന്നു മാത്രം.

അന്ന് കൂട്ടുകാരന്റെ നേട്ടത്തിൽ ഏറെ ആഹ്ലാദിച്ചത് രാഹുൽ തന്നെയായിരുന്നു. സമനിലയിൽ അവസാനിച്ച സിഡ്നി ടെസ്റ്റിൽ ഇരുവരുടെയും ഓപ്പണർമാരായുള്ള അരങ്ങേറ്റം സാധ്യമായെങ്കിലും രാഹുൽ നിരാശപ്പെടുത്തി. രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളിലെയും അർധ സെഞ്ചുറികളുമായി മായങ്ക് മെല്ലെ ടീമിൽ സ്ഥാനമുറപ്പക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലുമായിരുന്നു.

ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെയും രോഹിത് ശർമ എന്ന ഓപ്പണറുടെയും വരവോടെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടംനേടുക രാഹുലിനു കടുപ്പമായി. ടീമിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും 2019 ഓഗസ്റ്റിനു ശേഷം രാഹുൽ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ കളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായി നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിലാണ്.

ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഓപ്പണറേ അല്ലാതിരുന്ന താരത്തിന് ടീമിലേക്കു വഴി തുറന്നത് പരുക്കുകളാണ്. രോഹിത് ശർമയ്ക്കൊപ്പം ശുഭ്മാൻ ഗില്ലോ മായങ്ക് അഗർവാളോ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇന്നിങ്സ് തുറക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഗിൽ ആദ്യമേ പരുക്കേറ്റ് പുറത്തായപ്പോൾ മായങ്ക് ഉറപ്പിച്ചു. എന്നാൽ കളി തുടങ്ങാൻ ഒറ്റ ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കേ മായങ്കിനു തലയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റതോടെ രാഹുൽ ആ സ്ഥാനത്തേക്കു വരികയായിരുന്നു. വീണ്ടും വിധിയുടെ വിളയാട്ടം. 2 വർഷത്തിനു ശേഷം കളിക്കുന്നതിന്റെ വിറയേതുമില്ലാതെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 84 അടിച്ച് രാഹുൽ ഏറെക്കുറെ അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്കുള്ള സീറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു. പരുക്ക് മാറിയ മായങ്ക് കരയ്ക്കിരിക്കുമോ അതോ മധ്യനിരയിൽ ഇളക്കി പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുമോയെന്ന് കണ്ടറിയണം.

English Summary: Race of K.L. Rahul and Mayank Agarwal, for obtaining slot as Indian test opener