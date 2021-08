കുറഞ്ഞ ഓവർ നിരക്ക്; ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിനും മാച്ച് ഫീയുടെ 40% പിഴ, പെനൽറ്റി

ലണ്ടൻ∙ നോട്ടിങ്ങാമിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ കുറഞ്ഞ ഓവർ നിരക്കിന് ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഐസിസി മാച്ച് ഫീസിന്റെ 40 ശതമാനം പിഴ ചുമത്തി. ഇതിനു പുറമേ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽനിന്ന് ഇരു ടീമുകളുടെയും 2 പോയിന്റുകൾ വീതം കുറയ്ക്കുകയും (പെനൽറ്റി) ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇതു ടീമുകളും 2 ഓവർ വീതം കുറവാണു ബോൾ ചെയ്തത് എന്നു ഐസിസി മാച്ച് റഫറി ക്രിസ് ബ്രോഡ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ഐസിസി ചട്ടത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 2.22 പ്രകാരം നിശ്ചിത സമയത്തു കുറവു വരുത്തുന്ന ഓരോ ഓവറിനും ബോൾ ചെയ്യുന്ന ടീമുകളുടെ താരങ്ങളുടെ മാച്ച് ഫീസിന്റെ 20 ശതമാനം പിഴ ചുമത്താം. ഇരു ടീമുകളുടെയും ക്യാപ്റ്റൻമാരായ വിരാട് കോലി, ജോ റൂട്ട് എന്നിവർ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതോടെയാണു നടപടി പിഴയിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയത്.

രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ വിജയലക്ഷ്യമായ 209 റൺസ് പിന്തുടരുന്നതിനിടെ അഞ്ചാം ദിവസം പെയ്ത ശക്തമായി മഴ കളി തടസ്സപ്പെടുത്തിയതോടെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ലോഡ്സിൽ നാളെ നടക്കും.

English Summary: India, England players docked 40 per cent of match fees, 2 penalty WTC points for slow over-rate