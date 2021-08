എന്റെ രാജ്യം അക്രമത്തിന്റെ പിടിയിൽ, സമാധാനം നൽകൂ: അഭ്യർഥനയുമായി റാഷിദ്

ന്യൂഡൽഹി∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അരങ്ങേറുന്ന അക്രമ പരമ്പരയ്ക്കെതിരെ ഹൃദയ സ്പർശിയായ കുറിപ്പുമായി ക്രിക്കറ്റ് താരം റാഷിദ് ഖാൻ. രാജ്യത്തിന്റെ ദുരിരം കണ്ടുനിൽക്കരുതെന്നും സമാധാനം പുലർത്താൻ സഹായിക്കണമെന്നും ലോക നേതാക്കളോട് അഭ്യർഥിക്കുന്ന കുറിപ്പു ട്വിറ്ററിലൂടെയാണു റാഷിദ് പങ്കുവച്ചത്.



കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ രൂപം– ‘ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ പ്രിയ നേതാക്കളേ, എന്റെ രാജ്യം അക്രമത്തിന്റെ പിടിയിലാണ്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം ആയിരക്കണക്കിനു നിരപരാധികള്‍ എല്ലാ ദിവസവും രക്തസാക്ഷികൾ ആകേണ്ടിവരുന്നു. വീടുകളും മറ്റു വസ്തുവകകളും വ്യാപകമായി തകർക്കപ്പെടുന്നു. ആയിരക്കണക്കിനു കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഈ കലുഷിത സാഹചര്യം തുടരാൻ അനുവദിക്കരുതേ. അഫ്ഗാൻ പൗരൻമാരെ കൊല്ലുന്നതും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ തകർക്കുന്നതും അവസാനിപ്പിക്കുക.’

യുഎസ് അടക്കമുള്ള വിദേശ സേനകൾ പിൻവലിയുന്നതോടെ താലിബാൻ ഭീകരർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അക്രമം തുടർക്കഥയാക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണു റാഷിദിന്റെ കുറിപ്പ്. രാജ്യത്തെ 65 ശതമാനത്തോളം പ്രദേശം ഭീകരരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഐപിഎല്ലിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ താരമായ റാഷിദ് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്.

English Summary: My country is in chaos, we want peace: Rashid Khan appeals as violence escalates in Afghanistan