ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു ശേഷം ശാസ്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞേക്കും; വരുമോ ദ്രാവിഡ്?

ന്യൂഡൽഹി∙ ഒക്ടോബർ‌– നവംബർ മാസങ്ങളിൽ യുഎഇയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു ശേഷം ടീം ഇന്ത്യയുടെ അണിയറ ഉടച്ചുവാർക്കപ്പെടുമെന്നു റിപ്പോർട്ട്. മുഖ്യ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി, ബോളിങ് കോച്ച് ഭരത് അരുൺ, ഫീൽഡിങ് കോച്ച് ആർ. ശ്രീധർ, ബാറ്റിങ് കോച്ച് വിക്രം റാത്തോർ എന്നിവർ ലോകകപ്പിനു ശേഷം ടീം വിട്ടേക്കും എന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ടൂർണമെന്റിനു ശേഷം കരാർ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതോടെ ടീമുമായി വഴിപിരിയുമെന്ന സൂചന ശാസ്ത്രി ബിസിസിഐയിലെ ചില അംഗങ്ങൾക്കു നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ടീമിലെ ചില സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫുകളാകട്ടെ, ഐപിഎൽ ടീമുകളുമായി കരാറിലെത്താനും ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനെ അടിമുടി മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളും സൂചിപ്പിച്ചു. 2014ൽ ടീം ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റ ശാസ്ത്രി ഇന്ത്യ 2017ലെ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണു ടീമിന്റെ മുഴുവൻ സമയ പരിശീലകനായി നിയമിതനാകുന്നത്.

ശാസ്ത്രിക്കു കീഴിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 2 ടെസ്റ്റ് പരമ്പര നേടിയ ഇന്ത്യ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഫൈനലിലും എത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ബോളിങ്ങിനെ കരുത്തുറ്റതാക്കുന്നതിൽ അരുൺ വലിയ പങ്കു വഹിച്ചപ്പോൾ ഫീൽഡിങ്ങിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ആർ. ശ്രീധർ കൊണ്ടുവന്നത്. എങ്കിലും ശാസ്ത്രിയുടെ കീഴിൽ ഒരു ഐസിസി ടൂർണമെന്റ് പോലും ജയിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2019 ഏകദിന ലോകകപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡിനോട് ഇന്ത്യ തോറ്റിരുന്നു.

ഇത് ഒഴിച്ചു നിൽത്തിയാൽ ശാസ്ത്രിക്കു കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷത്തിനിടെ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് ഇന്ത്യ നടത്തിയത്. വിൻഡീസിലെയും ശ്രീലങ്കയിലെയും ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകൾ തൂത്തുവാരിയ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും മികവു തുടർന്നു. നാട്ടിൽ നടന്ന പരമ്പരകളിൽ ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ ടീമുകളെ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ടീമിന്റെ നിലവാരം വീണ്ടും ഉയർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു ബിസിസിഐ മാറ്റം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

∙ വരുമോ ദ്രാവിഡ്?

പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം ബിസിസിഐ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു ശേഷം പരിശീലകർക്കുള്ള വിഞ്ജാപനം ക്ഷണിക്കും. ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി (എൻസിഎ) തലവനും ഇന്ത്യ എ ടീം പരിശീലകനുമായ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിലേക്കുതന്നെയാണു ചില ഒഫിഷ്യലുകൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പരിശീലകനും ദ്രാവിഡായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ എ ടീമിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കെ, ദ്രാവിഡ് പരിശീലിപ്പിച്ച പല താരങ്ങളും ഇപ്പോൾ സീനിയർ ടീമിൽ കളിക്കുന്നുമുണ്ട്.

‘ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ ദീർഘനാൾ പരിശീലിപ്പിക്കാനായതു ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും മുഴുവൻ സമയ ചുമതല വഹിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ വെല്ലുവിളികളും നേരിടേണ്ടതുണ്ട്,’ ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോടു ലങ്കൻ പര്യടനത്തിനിടെ ദ്രാവിഡ് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ.

English Summary: Ravi Shastri, other coaches look at exit route after T20 World Cup in UAE