റിവ്യു വേണമെന്നു സിറാജ്, വേണ്ടെന്നു പന്ത്; ചിരിയടക്കാനാകാതെ കോലി – വിഡിയോ

ലണ്ടൻ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ പേസർ മുഹമ്മദ് സിറാജിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം റിവ്യു എടുക്കാൻ തുടങ്ങവേ, ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്ത് നടത്തുന്ന വിഫല‌ശ്രമത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു.



സിറാജിന്റെതന്നെ ആവശ്യ പ്രകാരംതന്നെ റിവ്യുവിനു പോയതോടെ മുൻപ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അവസരം നഷ്ടമായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ സിറാജ് വീണ്ടും റിവ്യു ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണു കോലിയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പന്ത് തന്നെക്കൊണ്ടു പറ്റുംവിധം ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ സിറാജിന്റെ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം കണക്കിലെടുത്തു കോലി റിവ്യു തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ടുപോയി.

ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ജോ റൂട്ടിനെതിരെ സിറാജ് എറിഞ്ഞ 23–ാം ഓവറിലായിരുന്നു രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ. റൂട്ടിനെതിരെ സിറാജും ഇന്ത്യൻ സഹതാരങ്ങളും എൽബിഡബ്ല്യുവിന് അപ്പീൽ ചെയ്തെങ്കിലും ഔട്ടല്ലെന്നായിരുന്നു ഫീൽഡ് അംപയറുടെ തീരുമാനം. 2 ഓവറുകൾക്കു മുൻപ് ഒരു റിവ്യു പാഴാക്കിയതിനാൽ അൽപം ശങ്കയോടെയാണു സിറാജ് കോലിയുടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കിയത്.

ഇതോടെ കോലിക്കു ചിരിപൊട്ടി. കോലിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയ പന്ത് റിവ്യുവിന് പോകരുതെന്ന് ഉടൻ അഭ്യർഥിച്ചു. പന്തിന്റെ അഭ്യർഥന തള്ളിയ കോലി ചിരിച്ചുകൊണ്ടു റിവ്യുവിനുള്ള ആഗ്യം നൽകുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഫീൽഡ് അംപയറുടെ തീരുമാനം ശരിയാണെന്നാണു റിവ്യുവിൽ തേഡ് അംപയർ വിധിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ റിവ്യു വീണ്ടും പാളിയതോടെയാണു പന്തിന്റെ അഭ്യർഥന വൈറലായത്.

English Summary: Watch: Rishabh Pant Trying To Stop Virat Kohli From Taking DRS Is Pure Comedy Gold