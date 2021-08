ജിമ്മിക്കെതിരെ ബുമ്രയുടെ ‘10 ബോൾ ഓവർ’; ബാറ്റിങ്ങിൽ സൂക്ഷിച്ചോളാൻ സ്റ്റെയ്ൻ!

ലണ്ടൻ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിനം വാലറ്റക്കാരൻ ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സനെതിരെ കടുത്ത ‘ബോളിങ് ആക്രമണം’ അഴിച്ചുവിട്ട ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പേസ് ബോളർ ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്ൻ. പതിനൊന്നാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ ആൻഡേഴ്സനെതിരെ ബൗൺസറുകളും ഷോർട്ട് പിച്ച് പന്തുകളും ഇടകലർത്തി ബോൾ ചെയ്താണ് ബുമ്ര പതിവില്ലാത്ത വിധം ആക്രമണോത്സുകത പ്രകടമാക്കിയത്. ആവേശത്തോടെയുള്ള ബോളിങ്ങിനിടെ നോബോളുകളും ഏറിയതോടെ ആകെ 10 പന്തുകളെറിഞ്ഞാണ് ബുമ്ര ഈ ഓവർ പൂർത്തിയാക്കിയത്.

ഇതിനിടെയാണ്, ബുമ്രയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി സ്റ്റെയ്നിന്റെ രംഗപ്രവേശം. തന്നെ ക്രീസിൽ നിർത്തിപ്പൊരിച്ച ബുമ്ര ഇനി ബാറ്റിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സൻ ബോളിങ് ചോദിച്ചുവാങ്ങുമെന്ന് സ്റ്റെയ്ൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ‘ജസ്പ്രീത് ബാറ്റിങ്ങിന് എത്തുമ്പോൾ ജിമ്മി ബോളിങ് ചോദിച്ചുവാങ്ങും’ – ഇതായിരുന്നു സ്റ്റെനിന്റെ വാക്കുകൾ.

ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നിങ്സിലെ 126–ാം ഓവറിലാണ് ബുമ്ര ഷോർട്ട് പിച്ചുകളും ബൗൺസറുകളും കൊണ്ട് ആൻഡേഴ്സനെ വിറപ്പിച്ചത്. ബുമ്ര ബോൾ ചെയ്യാനെത്തുമ്പോൾ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 376 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട്. ആൻഡേഴ്സൻ ഒരു പന്തു നേരിട്ട് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാതെ ക്രീസിൽ. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ കൂടിയായ ക്യാപ്റ്റൻ ജോ റൂട്ട് 170 റൺസെടുത്ത് നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിലും.

ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തുതന്നെ ബൗൺസർ എറിഞ്ഞാണ് ബുമ്ര തുടങ്ങിയത്. ഇത് ആൻഡേഴ്സന്റെ ഹെൽമറ്റിൽ ഇടിച്ചതോടെ കൺകഷൻ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷമാണ് ആൻഡേഴ്സൻ ബാറ്റിങ് തുടർന്നത്. അവിടുന്നങ്ങോട്ട് യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും കാട്ടാത്ത ബോളിങ്ങായിരുന്നു ബുമ്രയുടേത്. ബൗൺസറിനു പുറമേ ഷോർട്ട് പിച്ച് പന്തുകളും യഥേഷ്ടം എറിഞ്ഞ ബുമ്ര, ആൻഡേഴ്സനെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ‘നിർത്തിപ്പൊരിച്ചു’.

ആൻഡേഴ്സനെതിരെ കടുത്ത ‘ആക്രമണം’ അഴിച്ചുവിട്ട ബുമ്ര, ഇതിനിടെ നാല് നോബോളുകളും ഈ ഓവറിൽ എറിഞ്ഞു. ഫലത്തിൽ ഈ ഓവറിൽ ബുമ്ര ആകെ ബോൾ ചെയ്തത് 10 പന്തുകളാണ്! ഈ ഓവറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആകെ ലഭിച്ചത് ബുമ്രയുടെ നോബോളുകളിൽനിന്നുള്ള നാലു റൺസും! മൂന്നാം ദിനം കളി അവസാനിപ്പിച്ചശേഷം മടങ്ങുമ്പോൾ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത ബുമ്രയോട് ആൻഡേഴ്സൻ കുപിതനായി എന്തോ പറയുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം.



English Summary: Steyn after Bumrah launches barrage of bouncers against England pacer