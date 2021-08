അമേരിക്കയിൽ ഉൻമുക്ത് ചന്ദിന്റെ അരങ്ങേറ്റം പാളി; ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഡക്ക്!

മുംബൈ ∙ 28–ാം വയസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ച് യുഎസിലേക്കു ചേക്കേറിയ മുൻ അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ഉൻമുക്ത് ചന്ദിന് അവിടെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന അരങ്ങേറ്റം. യുഎസിലെ മൈനർ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ സിലിക്കൺ വാലി സ്ട്രൈക്കേഴ്സിനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ ഉൻമുക്ത് ചന്ദ്, ആദ്യമത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായി. ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ ഉൻമുക്ത് ചന്ദ് മൂന്നാം പന്തിൽത്തന്നെ സംപൂജ്യനായെങ്കിലും, താരത്തിന്റെ ടീം മത്സരം ജയിച്ചു.

കലിഫോർണിയയിലെ ട്വന്റി20 ടൂർണമെന്റായ മൈനർ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ സാൻ ഡിയേഗോ സർഫ് റൈഡേഴിസിനെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് ഉൻമുക്ത് ചന്ദ് സിലിക്കൺവാലി സ്ട്രൈക്കേഴ്സിനായി അരങ്ങേറിയത്. മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത സ്ട്രൈക്കേഴ്സിനായി ഓപ്പണറായാണ് ഉൻമുക്ത് ചന്ദ് എത്തിയത്. നേരിട്ട മൂന്നാം പന്തിൽ സുബൈർ മുറാദാണ് ചന്ദിനെ പുറത്താക്കിയത്.

ശ്രീലങ്കയുടെ മുൻതാരം ശേഷൻ ജയസൂര്യ 74 റൺസടിച്ചതോടെ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് നേടിയത് 20 ഓവറിൽ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 156 റൺസ്. മറുപ‌ടി ബാറ്റിങ്ങിൽ റൈഡേഴ്സ് 20 ഓവറിൽ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 141 റൺസിൽ ഒതുങ്ങി. സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന്റെ വിജയം 15 റൺസിന്.

2012ൽ ഇന്ത്യയെ അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലേക്കു നയിച്ച ചന്ദ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിക്കുന്നായി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അറിയിച്ചത്. ഭാവിയിൽ വിദേശ ട്വന്റി20 ലീഗുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നു ഡൽഹി സ്വദേശിയായ താരം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ബിസിസിഐക്കു കീഴിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കു വിദേശ ലീഗുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതിയില്ല. ഇതു മറികടക്കാനാണ് ഉൻമുക്ത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നു വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ ഉൻമുക്ത് ചന്ദ് യുഎസ് മൈനർ ക്രിക്കറ്റിൽ ചേർന്ന കാര്യം അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. എസ്‌വി സ്ട്രൈക്കേഴ്സുമായണു താരം കറാറിലെത്തിയത്.

2012 അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയെ തോൽപിച്ചപ്പോൾ 111 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ഉൻമുക്തായിരുന്നു മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനമെന്നു മുൻകാല താരങ്ങളടക്കം വാഴ്ത്തിയെങ്കിലും ഒരിക്കൽപോലും സീനിയർ ടീമിൽ പ്രവേശനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മുതൽ യുഎസിൽ തുടരുകയാണ് ഉൻമുക്ത്.

ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 19 ടീമിൽ ഉൻമുക്തിനൊപ്പം കളിച്ചിരുന്ന സ്മിത് പട്ടേൽ ഉൻമുക്തിന്റെ യുഎസിലേക്കുള്ള നീക്കത്തെക്കുറിച്ചു മുൻപു സൂചനകൾ നൽകിയിരുന്നു. യുവരാജ് സിങ്, സുരേഷ് റെയ്ന തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ എ ടീമിന്റെ നായക സ്ഥാനം വരെ ലഭിച്ചെങ്കിലും വൈറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ ഉൻമുക്തിനു പിന്നീടു മികവു തുടരാനായില്ല.

English Summary: Unmukt Chand Out For a Three-Ball Duck on Minor League Cricket Debut