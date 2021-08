ഷൂസ് കൊണ്ട് ചവിട്ടി; പന്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടാൻ ‘പുതുവഴി വെട്ടി’ ഇംഗ്ലിഷ് താരങ്ങൾ?

ലണ്ടൻ∙ പന്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടി നാണംകെട്ട ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങളുടെ വഴിയേ ഇംഗ്ലിഷ് താരങ്ങളും? ക്രിക്കറ്റിന്റെ തറവാടായ ലോർഡ്സിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനിടെ രണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങൾ ഷൂസ് കൊണ്ട് ചവിട്ടി പന്തിൽ കൃത്രിമം വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെ ആരോപണം. ചാനൽ ക്യാമറകളാണു ദൃശ്യം പുറത്തുവിട്ടത്. അതേസമയം, പന്തിൽ കൃ‌ത്രിമം കാട്ടാനാണ് ഇംഗ്ലിഷ് താരങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന ആരോപണം സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അവരുടെ സഹതാരം സ്റ്റുവാർട്ട് ബ്രോഡ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

ഒരു താരം തട്ടിക്കൊടുത്ത പന്ത് രണ്ടാമത്തെ താരം സ്പൈക്സ് കൊണ്ട് (ആണി പിടിപ്പിച്ച ഷൂ) ചവിട്ടുന്നതായാണു ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇവരുടെ ചവുട്ടിൽ പന്തിൽ പോറൽ വീഴുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. മത്സരത്തിന്റെ നാലാം ദിനമായ ഇന്നലെ ഇന്ത്യ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സംഭവം ക്യാമറകളിൽ പതിഞ്ഞത്. ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിലെ 35–ാം ഓവർ ഒലി റോബിൻസൺ ബോൾ ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തായത്.

വിഡിയോ പുറത്തായതോടെ ഇത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ അനുവദനീയമാണോ എന്ന ചോദ്യവുമായി ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ കടുത്ത രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ മുൻ താരം വീരേന്ദർ സേവാഗ്, മുൻ താരവും ഇപ്പോൾ കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര തുടങ്ങിയവരും വിഷയം ഏറ്റെടുത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രംഗത്തെത്തി. പന്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടുകയാണോ ലക്ഷ്യം എന്ന ചോദ്യവുമായാണ് സേവാഗ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം പരാതിപ്പെട്ടതായി സൂചനകളില്ല. സ്റ്റുവാർട്ട് ബ്രോഡിന്റെ പിതാവു കൂടിയായ ക്രിസ് ബ്രോഡാണ് മത്സരത്തിന്റെ മാച്ച് റഫറി. പന്തിന് കാര്യമായ വ്യതിയാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് കൂടുതൽ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാത്തതെന്ന് കരുതുന്നു.

പന്തിനു കേടുവരുത്താനുള്ള ശ്രമമല്ലേ ഇതെന്ന ഒരു ആരാധകന്റെ സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ ചോദ്യത്തോട്, പരുക്കേറ്റു വിശ്രമിക്കുന്ന ഇംഗ്ലിഷ് പേസർ സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡിന്റെ മറുപടി ‘അല്ല’ എന്നായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ യാഥാർഥ്യം വ്യക്തമാകുമെന്നും ബ്രോഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘എന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് – വൂഡി (മാർക്ക് വുഡ്) ബേൺസിയെ (റോറി ബേൺസ്) കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ പന്ത് നട്ട്മെഗ് െചയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. പക്ഷേ, സംഭവം പാളിപ്പോയതുകൊണ്ട് അബദ്ധത്തിൽ തൊഴിച്ചതുപോലെയായി. ഇതിന്റെ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ സംഭവം വ്യക്തമാകും’ – ബ്രോഡ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Sehwag, Chopra react after England players seen with spikes on ball during Day 4 of Lord's Test