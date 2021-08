ധോണിയെ കാണാൻ നടന്നത് 1400 കി.മീ; റാഞ്ചിയിലെത്തിയപ്പോൾ ധോണി ദുബായിൽ!

മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നു വിരമിച്ചെങ്കിലും ആരാധകർക്ക് ഇപ്പോഴും ആവേശം തന്നെ. മുൻ ക്യാപ്റ്റനെ കാണാൻ 1400 കിലോമീറ്റർ നടന്നെത്തി ഹരിയാന സ്വദേശി അജയ് ഗിൽ. മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ധോണിയുടെ കടുത്ത അരാധകനായ അജയ് ഗിൽ, ത്രിവർണ പതാകയുമായാണ് ഹരിയാനയിലെ തന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് റാഞ്ചിയിലേക്കു വച്ചുപിടിച്ചത്.

‘ധോണിജി സെ മിൽ കേ ഹി ഘർ ലൗതുങ്ക’ – ധോണിയെ കണ്ട ശേഷമേ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങൂകയുള്ളൂ എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് അജയ് ഗിൽ. റാഞ്ചി നഗരത്തിനു പുറത്തുള്ള സിമാലിയിലെ ധോണിയുടെ ഫാം ഹൗസിനു മുന്നിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് 18 വയസ്സുകാരനായ അജയ് ഗിൽ.

∙ റാഞ്ചിയിൽ എത്താൻ 16 ദിവസം

വളരെ ദൂരത്തുനിന്ന് കാൽനടയായി വരുന്നതിനാൽ കാണാൻ ധോണി 10 മിനിറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായും നീക്കിവയ്ക്കുമെന്നായിരുന്നു അജയ് ഗില്ലിന്റെ അവകാശവാദം. ഹരിയാനയിലെ ഹിസാർ ജില്ലയിലെ ജലൻഖേദയിൽ നിന്നു 1400 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള റാഞ്ചി വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ 16 ദിവസമെടുത്തു.

പക്ഷേ ആരാധകൻ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ താരം റാഞ്ചിയിൽ പോയിട്ട് രാജ്യത്ത‌ു പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് പുനരാംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാ​ഗമായി ദുബായിൽ പരിശീലനത്തിലാണിപ്പോൾ ധോണിയും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് കളിക്കാരും. താരം തിരിച്ചുവരുന്നതുവരെ റാഞ്ചിയിൽ തങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ട അജയിനെ ധോണിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഹരിയാനയ്ക്ക് വിമാന ടിക്കറ്റ് നൽകി തിരിച്ചയച്ചു.

∙ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച മഹിപ്രേമം

ഹരിയാനയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സലൂണിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അജയ് ഗിൽ. ധോണിയോടുള്ള ആരാധന മൂത്ത് അജയ് തന്റെ മുടിക്ക് നൽകിയത്– മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്, കടും നീല, ഇളം നീല നിറങ്ങൾ. അതായത് ഐപിഎലിൽ ധോണിയുടെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ നിറങ്ങൾ. ഒരുവശത്ത് ധോണി എന്നും മറുവശത്ത് മഹി എന്നും തലയിൽ എഴുതിച്ചേർത്തു.

ധോണിയുടെ കയ്യൊപ്പിനായി ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റും മറുകയ്യിൽ ദേശീയ പതാകയുമായാണ് യാത്രയിക്കിറങ്ങിയത്. താൻ നേരത്തെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിച്ചിരുന്നുവെന്നും ധോണി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നു വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷമാണ് കളിനിർത്തിയതെന്നും അജയ് പറഞ്ഞു. െഎപിഎൽ കഴിഞ്ഞ് താരം റാഞ്ചിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ കാണാൻ വീണ്ടുമെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആരാധകൻ ഡൽഹിക്ക് വിമാനം കയറിയത്.

