കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് റാഷിദിന് ആശങ്ക; താലിബാൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളെന്ന് ബോർഡ്

ലണ്ടൻ ∙ താലിബാൻ പിടിച്ചടക്കിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നു കുടുംബത്തെ പുറത്തെത്തിക്കാനാവാത്തതിന്റെ ആശങ്കയിലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സ്പിന്നർ റാഷിദ് ഖാൻ എന്ന് മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് താരം കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൻ. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഹൺ‌ഡ്രഡ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ ട്രെന്റ് റോക്കറ്റ്സിനു വേണ്ടി കളിക്കുന്ന റാഷിദ് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ആശങ്ക തന്നോടു പങ്കുവച്ചതായും പീറ്റേഴ്സൻ പറഞ്ഞു. മാഞ്ചസ്റ്റർ ഒറിജിനൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ റാഷിദ് 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയിരുന്നു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ വ്യോമ ഗതാഗതം താറുമാറായതോടെയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ അവിടെനിന്ന് പുറത്തു കടത്താൻ റാഷിദ് ഖാനു സാധിക്കാതെ വന്നത്. ‘അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ഗൗരവമേറിയതാണ്. അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ റാഷിദ് ഖാനുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആകെ ആശങ്കാകുലനാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ അവിടെനിന്ന് പുറത്തെത്തിക്കാനാകാത്തതിന്റെ വിഷമത്തിലാണ് റാഷിദ്’ – പീറ്റേഴ്സൻ പറഞ്ഞു.

‘ഇതുപോലെ അതി സമ്മർദ്ദം നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലും അതെല്ലാം മറന്ന് കളത്തിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് റാഷിദ്. സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി മറന്ന് ടീമിനായി പോരാടുക – ഹൻഡ്രഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും ഹൃദയം തൊടുന്ന മറ്റൊരു ജീവിതകഥയുണ്ടോയെന്ന് സംശയം’ – പീറ്റേഴ്സൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതേസമയം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലി‌ബാൻ ഭരണം പിടിച്ചെങ്കിലും അത് ക്രിക്കറ്റിനെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് സിഇഒ ഹമീദ് ഷിൻവാരി വ്യക്തമാക്കി. ക്രിക്കറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് താലിബാനെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



