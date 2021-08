താലിബാൻ അഫ്ഗാൻ ക്രിക്കറ്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ: ലാൽചന്ദ് രജ്പുത്

ഹരാരെ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭരണം പിടിച്ച താലിബാൻ, അവിടുത്തെ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ പങ്കുവച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും മുൻപ് അഫ്ഗാൻ പരിശീലകനുമായിരുന്ന ലാൽചന്ദ് രജ്പുത്. നിലവിൽ സിബാംബ്‌വെ പരിശീലകനായി ഹരാരെയിലുള്ള രജ്പുത്, ‘ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ പ്രതിനിധിയുമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിക്കറ്റിന് താലിബാൻ ഭരണകൂടം പിന്തുണ നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ പങ്കുവച്ചത്.

2016 – 2017 കാലഘട്ടത്തിലാണ് രജ്പുത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കളിച്ച 10 ലിമിറ്റഡ് ഓവർ പരമ്പരകളിൽ ആറിലും അഫ്ഗാൻ ടീം വിജയിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ടെസ്റ്റ് പദവിയുള്ള ടീമുമായി.

‘അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ചില വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ ആകെ അസ്വസ്ഥരായിപ്പോകും. എന്തു സംഭവിച്ചാലും അതെല്ലാം നല്ലതിനെന്നു ചിന്തിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് മാറാനും ഇപ്പോൾ സിംബാബ്‌വെ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും ലഭിച്ച അവസരത്തിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനാണ്’ – മൂന്നു വർഷമായി സിംബാബ്‌വെ പരിശീലകനായ രജ്പുത് പറഞ്ഞു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ക്രിക്കറ്റിന് ദോഷം വരുത്തുന്നതൊന്നും താലിബാൻ ചെയ്യില്ലെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.‘അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക ഇനമെന്ന നിലയിൽ ക്രിക്കറ്റിനെ അവർ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. അഫ്ഗാൻ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം കൊണ്ടുവരാൻ ക്രിക്കറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാൻ താരങ്ങളുമായി ഞാൻ ഇപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട്. ഇന്നും ഞാൻ അവരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഭരണമാറ്റം ക്രിക്കറ്റിനെ ബാധിക്കില്ലെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് അവർ’ – രജ്പുത് പറഞ്ഞു.

English Summary: I am sure Taliban will support cricket in Afghanistan: Lalchand Rajput