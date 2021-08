ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെ ആക്രമിച്ചാലും 11 പേരും ഒപ്പം തിരിച്ചടിക്കും: ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് രാഹുൽ

ലണ്ടൻ∙ ലോർഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ വാക്പോരിലൂടെ ഇന്ത്യയെ വീഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ച ഇംഗ്ലിഷ് താരങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി കളിയിലെ കേമനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ കെ.എൽ. രാഹുൽ രംഗത്ത്. ചെറിയ തോതിലുള്ള വാക്പോരുകളൊന്നും ഇന്ത്യൻ ടീം ഗൗനിക്കുന്നില്ലെന്ന് രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ടീമിലുള്ള 11 പേരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് എതിർക്കുമെന്നും രാഹുൽ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. ലോർഡ്സിൽ 151 റൺസ് വിജയം നേടിയശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് രാഹുൽ വാക്പോരിനെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത്.

രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനിടെ ഇരു ടീമുകളിലെയും താരങ്ങൾ നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് പതിവു കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലിഷ് നിരയിലെ വെറ്ററൻ താരം ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സനും ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയും തമ്മിലാണ് ആദ്യം കളത്തിൽ മുഖാമുഖമെത്തിയത്. പിന്നാലെ നാലാം ദിനത്തിൽ പന്തുകൊണ്ട് വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുമായി ആൻഡേഴ്സൻ കോർത്തു. അന്ന് ഒന്നും മിണ്ടാതെ മടങ്ങിയ ബുമ്രയ്‌ക്കെതിരെ അവസാന ദിനം ജോസ് ബട്‍ലറും മാർക്ക് വുഡും രംഗത്തെത്തിയതോടെ വാക്പോര് പൂർണം.

‘രണ്ട് കരുത്തരായ ടീമുകൾ നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം നിമിഷങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. കളിയിൽ പരമാവധി മികവു പുറത്തെടുത്ത് ഇരു ടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പൊരുതുമ്പോൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണവും ഉണ്ടായേക്കാം. ഇരു ടീമുകളും വിജയത്തിനായി എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ സൂചനയാണത്. ഇത്തരം ചെറിയ വാക്പോരുകൾ ഞങ്ങൾ ഗൗനിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമിച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ 11 പേരും ഒന്നിച്ചുതന്നെ എതിർത്തിരിക്കും’ – രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ദിനം ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും മുഹമ്മദ് ഷമിയും ചേർന്നുള്ള അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചതോടെയാണ് ജോസ് ബട്‍ലറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇംഗ്ലിഷ് താരങ്ങൾ വാക്പോരിന് തുടക്കമിട്ടത്. തുടർന്ന് തിരിച്ചടിച്ച ബുമ്രയും ഷമിയും ഇടയ്ക്ക് അംപയറുടെ ഇടപെടലും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: You go after one of our guys, all 11 of us will come right back: KL Rahul fires warning to England