അടിക്ക് തിരിച്ചടി, കോലിയേയും സംഘത്തേയും ഭയമില്ല: മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് കോച്ച്

ലണ്ടൻ∙ ലോർഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ആക്രമണോത്സുകമായ സമീപനത്തിലൂടെ വിജയം പിടിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇംഗ്ലിഷ് ടീമിന്റെ പരിശീലകൻ ക്രിസ് സിൽവർവുഡ്. വിരാട് കോലിയേയും സംഘത്തേയും ഇംഗ്ലിഷ് ടീം തെല്ലും ഭയക്കുന്നില്ലെന്ന് സിൽവർവുഡ് വ്യക്തമാക്കി. ശേഷിക്കുന്ന മൂന്നു ടെസ്റ്റുകളിലും അടിക്ക് തിരിച്ചടി എന്ന ശൈലിയാകും ഇംഗ്ലണ്ട് അവലംബിക്കുകയെന്നും സിൽവർവുഡ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

ലോർഡ്സിൽ നടന്ന രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ അവസാന ദിവസത്തെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വീഴ്ത്തിയത്. 272 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഇന്ത്യ 120 റൺസിന് ഓൾഔട്ടാക്കി. നാലു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ മുഹമ്മദ് സിറാജ്, മൂന്നു വിക്കറ്റ് പിഴുത ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഇഷാന്ത് ശർമ, ഒരു വിക്കറ്റെടുത്ത മുഹമ്മദ് ഷമി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ എറിഞ്ഞിട്ടത്.

മത്സരത്തിലുടനീളം ഇരു ടീമുകളിലെയും താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വാക്പോരും വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സൻ – വിരാട് കോലി പോരിലൂടെയാണ് താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ചൂടുപിടിച്ചത്. പിന്നീട് ആൻഡേഴ്സനും ബുമ്രയും തമ്മിൽ സംസാരമുണ്ടായി. ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയാണ് അവസാന ദിനം ജോസ് ബട്‍ലറും മാർക്ക് വുഡും ചേർന്ന് ബുമ്രയുമായി കോർത്തത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയോട് അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി സിൽവർവുഡ് രംഗത്തെത്തിയത്.

‘ചെറിയ തോതിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളെയൊന്നും ഞങ്ങൾ ഭയക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. അവർ അടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് യഥാർഥ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ലോർഡ്സ് ടെസ്റ്റിലെ മത്സരഫലം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിരാശാജനകമാണ്. പക്ഷേ, അത് എന്തൊരു മത്സരമായിരുന്നു. രണ്ടു രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന താരങ്ങൾ വാശിയോടെ പോരടിക്കുമ്പോൾ കളത്തിൽ അൽപം മുറുക്കമുള്ള നിമിഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമല്ലേ? ഈ പോരാട്ടച്ചൂട് നല്ലതാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഞാനത് ആസ്വദിക്കുന്നു’ – സിൽവർവുഡ് പറഞ്ഞു.

‘ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വൈകാരികമായ മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ടാകും. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ അവർ ജിമ്മിയെ (ആൻഡേഴ്സൻ) നേരിട്ടത് അത്തരത്തിലാണ്. ഞങ്ങളതിന് തിരിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുമായി ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാനാണ് ഞങ്ങളും ശ്രമിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ വാലറ്റക്കാരാണ് മത്സരം ഞങ്ങളിൽനിന്ന് അകറ്റിയത്. ആ പിഴവിൽനിന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു’ – സിൽവർവുഡ് പറഞ്ഞു.

English Summary: England are not scared of a little bit of a fight, if India push us, we push them back: Coach Chris Silverwood