ലോർഡ്സ് നിന്റെ വീട്ടുമുറ്റമല്ലെന്ന് ജിമ്മിയോടു വെല്ലുവിളി; ‘കോലിസ’മെന്ന വിസ്മയം!

എത്ര കാലമായി വിരാട് കോലിയുടെ ബാറ്റിൽ നിന്നൊരു സെഞ്ചുറി പിറന്നിട്ട്, അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് അല്ലാതെ കോലിക്കു പറയാൻ മറ്റൊരു കിരീട നേട്ടമുണ്ടോ, നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ മുട്ടിടിക്കാത്ത ഒരു ഇന്നിങ്സ് എങ്കിലും കോലിക്കു പറയാനുണ്ടോ, ഇപ്പോഴിതാ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി റിവ്യൂ പാഴാക്കുന്നു, എതിർ ടീമിലെ കളിക്കാരുമായി വെറുതെ കൊമ്പുകോർക്കുന്നു – ഫോമിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ പോലും വിരാട് കോലി വിമർശനങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫോം ഔട്ട് ആയാലുള്ള കാര്യം പറയേണ്ടല്ലോ.

‘തുരുതുരാ സെഞ്ചുറി അടിച്ച് സെഞ്ചുറികളുടെ വില കളഞ്ഞതിന്റെ ശാപമായിരിക്കും’ എന്നൊക്കെ തമാശ രൂപേണ പറയാമെങ്കിലും ഓരോ മത്സരത്തിനു ശേഷവും കോലി നേരിടുന്ന വിമർശനങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല. പക്ഷേ, എത്രയൊക്കെ വിമർശിച്ചാലും തന്റെ കളി ശൈലിയിലോ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലോ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരുത്താൻ കോലി തയാറായിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ലോർഡ്സിലെ ടെസ്റ്റ് വിജയത്തെ ‘ഇത് ടോട്ടൽ കോലിസത്തിന്റെ വിജയം’ എന്നു വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

∙ ടീം സിലക്‌ഷൻ

ഇംഗ്ലണ്ടുമായുള്ള ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കു മുന്നോടിയായി ടീം ഇന്ത്യ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ടീം സിലക്‌ഷനെച്ചൊല്ലിയായിരുന്നു. പ്രതിഭകളുടെ ധാരാളിത്തം തന്നെ ഇതിനു പ്രധാന കാരണം. ബി ടീമിനെ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് അയച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും രണ്ട് ടീം ഇറക്കാനുള്ള താരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ക്യാംപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ടീം സിലക്‌ഷനിൽ കോലി എന്തു തീരുമാനിക്കുമെന്നു ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കി.

ബാറ്റിങ് ഓർഡറിന്റെ കാര്യത്തിൽ കോലിക്കു കാര്യമായ തലവേദന ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ബോളിങ്ങിൽ 4 പേസർ, ഒരു സ്പിന്നർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നു പേസർമാർ രണ്ടു സ്പിന്നർ– ഇതിൽ ഏതു ഫോർമേഷൻ വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായി. വർഷങ്ങളായി 2 സ്പിന്നർമാരെ കളിപ്പിച്ചു വന്നിരുന്ന ടീം ഇന്ത്യ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റത്തിനു തയാറായത് കോലി ക്യാപ്റ്റനായതോടെയായിരുന്നു. പേസ് ബോളർമാരിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന ഖ്യാതി കോലിക്കുണ്ട്. അതു തെറ്റിക്കാതെ 4 പേസർമാരുമായി കോലി ഇറങ്ങി.

സ്പിന്നർ ആരാകുമെന്ന കാര്യത്തിലായി അടുത്ത കൺഫ്യൂഷൻ. മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തി, കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റിൽ ഉജ്വല ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന ആർ. അശ്വിനോ അതോ കോലിയുടെ വിശ്വസ്തൻ രവീന്ദ്ര ജഡേജയോ? നറുക്ക് ജഡേജയ്ക്കു വീണു. അതിൽ രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ടായി. പേസർമാരുടെ കാര്യത്തിലും അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഇഷാന്ത് ശർമയെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ പുറത്തിരുത്തി ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂറിനും മുഹമ്മദ് സിറാജിനും അവസരം നൽകിയത് വിമർശിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇരുവരും തങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ ഇതിനു മറുപടി നൽകി.

∙ അടിക്ക് തിരിച്ചടി

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ അഗ്രഷന്റെ വിത്തുപാകുന്നത് സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ കാലത്തായിരുന്നു. ലോർഡ്സിലെ ബാൽക്കണിയിൽ ജഴ്സിയൂരി വീശാനും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ചെന്ന് അവരുടെ ബോളർമാരെ വെല്ലുവിളിക്കാനും അടിയാണെങ്കിൽ അടി, ഇടിയാണെങ്കിൽ ഇടി എന്ന മട്ടിൽ ടീമിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനും ഗാംഗുലിക്കു സാധിച്ചു. പിന്നീട് ബാറ്റൺ എം.എസ്. ധോണിക്കു കൈമാറിയതോടെ ടീം ഒരൽപം ‘ശാന്തമായി’. ക്യാപ്റ്റൻ കൂളിനു കീഴിൽ ടീം ഇന്ത്യ നല്ലകുട്ടിയായിരുന്നു, വിരാട് കോലിയെന്ന വികൃതിപ്പയ്യനെ ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ. മത്സരത്തിന്റെ യാതൊരു സമ്മർദവും ഒരു ഘട്ടത്തിലും ധോണിയുടെ മുഖത്തു പ്രകടമാകില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ധോണിക്കു കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം പൊതുവേ ശാന്തശീലരായിരുന്നു.

എന്നാൽ കോലി ക്യാപ്റ്റനായതോടെ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഗാംഗുലിയുടെ കാലത്തേക്കു പോയി. മത്സരത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും കോലിയുടെ മുഖത്തു നിന്നു വായിച്ചെടുക്കാം. ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത്രമാത്രം വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾ കാട്ടുന്ന മറ്റൊരു താരം ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. 2014 ക്യാപ്റ്റൻസി ഏറ്റെടുത്ത ആദ്യ പരമ്പരയിൽ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വച്ച് ഇങ്ങോട്ടു കയറി ചൊറിഞ്ഞ ഓസീസ് ബോളർമാരെ അങ്ങോട്ടു കേറി മാന്തിയ കോലി ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന നിലയിലും ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിലും ഇന്ത്യൻ ടീമിനു പുതിയ മാതൃക സമ്മാനിച്ചു.

ലോർഡ്സിൽ ജിമി ആൻഡേഴ്സനോട് ‘ ഇത് തന്റെ വീട്ടുമുറ്റമല്ല’ എന്നു പറയാനും ബിയർ കുപ്പിയുടെ കോർക്കുകൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കെറിഞ്ഞ ഇംഗ്ലണ്ട് ആരാധകരെ അതെടുത്ത് തിരിച്ചെറിയാൻ തന്റെ കളിക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെടാനും ക്രീസിൽ എത്തുന്ന ഓരോ ഇംഗ്ലിഷ് ബാറ്റ്സ്മാനും വാക്കുകൊണ്ടും നോക്കുകൊണ്ടും യുദ്ധഭൂമിയിലെത്തിയ പ്രതീതി സമ്മാനിക്കാനും കോലിക്കല്ലാതെ ആർക്കു കഴിയും. ബുമ്രയും ഷമിയും ഉൾപ്പെടെ ഇംഗ്ലിഷ് താരങ്ങളോട് കൊമ്പുകോർക്കാൻ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ ‘കോലിസം’ ഇന്ത്യൻ ടീമിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റം ചില്ലറയല്ല.

∙ സമനില തെറ്റട്ടെ

‘പൊരുതിത്തോറ്റാൽ പോട്ടെന്നു വയ്ക്കും, പക്ഷേ കളിക്കുന്നത് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം’, ഈ സിനിമാ ഡയലോഗുമായി കോലിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയെ ചേർത്തുവായിക്കാം. ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഫലം ഉണ്ടാകണമെന്നു നിർബന്ധമുള്ള താരമാണ് കോലി. ലോ‍ർഡ്സിൽ നാലാം ദിനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ തോൽവി മുഖാമുഖം കണ്ട ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഷമിയുടെയും ബുമ്രയുടെയും കൂട്ടുകെട്ട് സമനില എന്ന സ്വപ്നം സമ്മാനിച്ചു. ലഞ്ചിനു ശേഷം ഇരുവരും ഔട്ട് ആകുന്നതുവരെ ഡിക്ലറേഷൻ നീട്ടിവയ്ക്കാൻ കോലിക്കു മുൻപിൽ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലോർഡ്സിൽ ഷമിയുടെ കന്നി സെഞ്ചുറിയും പിറന്നേനെ.

തോൽക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു സെഷൻ കൂടി ബാറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കും ഏതൊരു ക്യാപ്റ്റനും ആ അവസരത്തിൽ ചിന്തിച്ചിരിക്കുക. എന്നാൽ കോലിയുടെ ലക്ഷ്യം ജയം മാത്രമായിരുന്നു. 60 ഓവറിൽ 272 റൺസ് എന്ന ലക്ഷ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം അപ്രാപ്യമായിരുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ജോണി ബെയർസ്റ്റോ, ജോസ് ബട്‌ലർ തുടങ്ങിയ ട്വന്റി20 സ്പെഷലിറ്റുകൾ ടീമിൽ ഉള്ളപ്പോൾ. കോലിയുടെ ഡിക്ലറേഷൻ കോൾ‌ വന്നപ്പോൾ ഒരു ജയസാധ്യത ജോ റൂട്ടും കണ്ടിരിക്കാം. ജയിച്ചില്ലെങ്കിലും സുനിശ്ചിത സമനില റൂട്ടിനു മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, ആദ്യ ഓവറുകളിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലിഷ് ഓപ്പണർമാരെ പുറത്താക്കി ടീം ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഈ കളി ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കളിക്കുന്നതാണ്.

∙ മണ്ണും മാനവും അറിഞ്ഞ കോലി

സാധാരണ ഒരു ടീം ഡിക്ലയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടീം ടോട്ടൽ ഒരു നിശ്ചിത മാർജിൻ (200, 250, 300 എന്നിങ്ങനെ) പിന്നിട്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ക്രീസിലുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ സെഞ്ചുറിയോ അർധ സെഞ്ചുറിയോ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെഷൻ അവസാനിച്ചിരിക്കും. എന്നാൽ ലോ‍ർഡ്സിൽ കോലിയുടെ ഡിക്ലറേഷൻ തീരുമാനത്തിനു പിന്നിൽ ഇതൊന്നുമായിരുന്നില്ല. രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് കോലിയെ ഇതിലേക്കു നയിച്ചത്.

ആദ്യത്തേത് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് സമയത്തുണ്ടായ ചാറ്റൽ മഴ. മഴ കനത്താൽ ഓവറുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കോലിക്കറിയാം. അതോടൊപ്പം മഴ മേഘങ്ങൾ‌ പോസ് ബോളർമാരെ സഹായിക്കുമെന്നും കോലി കണക്കുകൂട്ടി. രണ്ടാമത്തേത് ലഞ്ചിനു ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഓവർ എറിയാൻ എത്തിയ ആൻഡേഴ്സന് ആദ്യ 3 പന്തുകളിലും ലഭിച്ച സ്വിങ്ങാണ്. ന്യൂ ബോൾ എടുത്തിട്ട് 30 ഓവർ ആകുമ്പോഴും പന്തിനു ലഭിക്കുന്ന സ്വിങ് കോലിയെ ത്രസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ആൻഡേഴ്സന്റെ മൂന്നാം പന്തിനു ശേഷം ഷമിയെയും ബുമ്രയെയും കോലി തിരിച്ചുവിളിച്ചത്.

∙ ‘വിസ്മയമാണോ’ കോലിസം?

കോലി തന്റെ അഗ്രഷനും ജയത്തിനായുള്ള ദാഹവും സഹതാരങ്ങൾക്കും പകർന്നുനൽകിയെന്ന വസ്തുത അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ ആവില്ല. എന്നാൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ കോലിയുടെ പെരുമാറ്റം പലപ്പോഴും അതിരുവിടുന്നു എന്നതും കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തു സംഭവിച്ചാലും അതു ഗ്രൗണ്ടിൽ വച്ചുതന്നെ തീർക്കണമെന്നാണ് കോലിയുടെ പോളിസി. പക്ഷേ, ഈ അമിതമായ വികാര പ്രകടനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കളിയുടെ മാന്യതയെ ബാധിക്കുന്നു എന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

കോലിസം ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കു പടർന്നുകയറുമ്പോൾ‌ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളെക്കാൾ മത്സരങ്ങളും ടൂർണമെന്റുകളും ജയിക്കുന്നതിലേക്കായിരിക്കണം ആ ഊർജം ഒഴുകേണ്ടത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ 90കളിലും 2000ന്റെ തുടക്കത്തിലും ക്രിക്കറ്റ് ലോകം അടക്കിഭരിച്ച മൈറ്റി ഓസീസിനെപ്പോലെ കോലിപ്പടയും വളരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

