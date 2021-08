ഇന്ത്യയുടേത് ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിങ് നിര: ആകാശ് ചോപ്ര

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയുടെ ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിങ് നിരയാണു ടീമിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ആകാശ് ചോപ്ര. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഇന്ത്യ കീഴടക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണു ചോപ്രയുടെ പ്രഖ്യാപനം. അവസാന ഇന്നിങ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 120 റൺസിനിടെ ഓൾഔട്ടാക്കിയ പേസ് നിരയാണ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

‘ഇതാണ് ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിങ് നിര. കുംബ്ലെയും ഹർഭജൻ സിങ്ങും കളിച്ചിരുന്നപ്പോൾപ്പോലും നമുക്കു നാലോ അഞ്ചോ പേസർമാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

സഹീർ ഖാനൊപ്പം കുറച്ചു കാലം അജിത് അഗാർക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആശിഷ് നെഹ്റ ഇടയ്ക്കു വന്നു. കുറച്ചുകാലം ആർപി സിങ്ങും. പക്ഷേ, ഒരേ സമയം തന്നെ നാലോ അഞ്ചോ പേസർമാർ ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യമായാണ്. ബുമ്രയ്ക്കൊപ്പം ഷമി, ഇഷാന്ത്, സിറാജ്, ഷാർദൂൽ എന്നിവരുണ്ട്.

ചില പേസർമാർ ടീമിനു പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യവും ഓർക്കണം. ഇന്ത്യൻ ബോളിങ് നിരയുടെ ആഴവും കരുത്തുമാണ് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഹർഭജൻ സിങ്ങുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അശ്വിൻ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കും. കുംബ്ലെയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജഡേജ വളരെ പിന്നിലാണ്. എങ്കിലും വിക്കറ്റു വീഴ്ത്താൻ നമുക്കിപ്പോൾ പരിചയ സമ്പന്നരായ പേസർമാരുണ്ട്’– യൂ ട്യൂബ് വിഡിയോയിൽ ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

English Summary: England vs India: This is India's best Test bowling line-up ever, says Aakash Chopra