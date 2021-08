ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ്: ‘ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ സമ്മർദം പാക്കിസ്ഥാന്; അഫ്ഗാനെ ഭയക്കണം’

ന്യൂഡൽഹി∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഒക്ടോബർ 20നു നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കാകും വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ എന്ന പ്രവചനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണറും എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ.വിരാട് കോലിയുടെ ടീമിനോട് ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ബാബർ അസമിന്റെ പാക്കിസ്ഥാൻ കടുത്ത സമ്മർദത്തിലായിരിക്കുമെന്നും ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കും. പക്ഷേ, നിലവിലെ ഫോം വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്കു വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ ഉണ്ട്. ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഏതു ടീമിനും ഏതു ടീമിനെയും കീഴടക്കാനാകും എന്നതു വസ്തുതയാണെന്നും ഓർക്കണം.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ എഴുതിത്തള്ളാനാകില്ല എന്നതുതന്നെ ഉദാഹരണം. റാഷിദ് ഖാനെപ്പോലുള്ള താരങ്ങൾക്ക് അട്ടിമറികൾ സൃഷ്ടിക്കാനാകും.പാക്കിസ്ഥാന്റെ കാര്യവും ഇങ്ങനെതന്നെയാണ്. പക്ഷേ, പാക്കിസ്ഥാൻ സമ്മർദത്തിലായിരിക്കും എന്നുറപ്പ്,’ സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ഷോയിൽ ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

‘ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നാണ് യഥാർഥത്തിൽ മരണ ഗ്രൂപ്പ്. 4 മികച്ച ടീമുകളാണു ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റുമുട്ടുക. വിൻഡീസ് പ്രവചനാതീതമാണ്. ബാറ്റിങ് വെടിക്കെട്ടുകൊണ്ട് മത്സരഫലം അനുകൂലമാക്കിയെടുക്കാൻ അവർക്കു കഴിയും. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കാര്യവും അങ്ങനെതന്നെ. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കിടെ വൈറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയോടെ കളിക്കുന്ന ടീമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്.

ലോകകപ്പ് വിജയിച്ചതു ശേഷം മികച്ച ടീമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അവര്‍. പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്കേറ്റ പരുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സാധ്യതകളെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അവരും അപകടകാരികൾതന്നെ. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും മികച്ച ടീമാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാകും ടൂർണമെന്റിലെ കറുത്ത കുതിരകൾ. റാഷിദ് ഖാൻ, മുഹമ്മദ് നബി, മുജീബ് റഹ്മാൻ തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ഒരിക്കലും എഴുതിത്തള്ളാനാകില്ല’– ഗംഭീർ പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ 17 മുതൽ നവംബർ 14 വരെ യുഎഇയിലും ഒമാനിലുമായാണു ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നടക്കുക.

