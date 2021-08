ഇന്ത്യയുടെ പരിശീലകനാകാൻ ഇല്ലെന്നു ദ്രാവിഡ്; വീണ്ടും എൻസിഎ തലപ്പത്തേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്നു റിപ്പോർട്ട്. നവംബറിൽ അവസാനിക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പോടെ രവി ശാസ്ത്രി ഒഴിയുമ്പോൾ ദ്രാവിഡ് സീനിയർ ടീമിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തേക്കുമെന്നു ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ മുൻപു സൂചന നൽകിയിരുന്നു.

എന്നാൽ പരിശീലക സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നു ദ്രാവിഡ് അറിയിച്ചതായി ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ ഇന്നു വെളിപ്പെടുത്തി. ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി (എൻസിഎ) തലവനായി തുടരാനാണു താൽപര്യം എന്നു ദ്രാവിഡ് അറിയിച്ചതായും ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

‘എൻസിഎ തലവന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കു ദ്രാവിഡ് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സ്ഥാനത്തുതന്നെ തുടരാനാണു താൽപര്യമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ എ ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ജോലി വളരെ ഭംഗിയായാണു ദ്രാവിഡ് നിർവഹിക്കുന്നത്. അതു തുടരാനാണു ദ്രാവിഡിനു താൽപര്യം’– ബിസിസിഐയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

ദ്രാവിഡിന്റെ 2 വർഷത്തെ കാലാവധി പൂർത്തിയായതോടെയാണ് എൻസിഎ തലവന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കു ബിസിസിഐ വീണ്ടും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്.

English Summary: Team India Coach: It’s final, Rahul Dravid not to take over from Ravi Shastri as Indian team coach, will stay put at NCA