‘കോലി ഏറ്റവും വലിയ വിടുവായൻ’– മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം; ‘വായടപ്പിച്ച്’ ആരാധകർ

രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഉജ്വല വിജയത്തിനു പിന്നാലെ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം. കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന മറുപടികളുമായി താരത്തിന്റെ വായടപ്പിച്ച് ആരാധകർ. ‘ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽവച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വിടുവായനാണു കോലി. 2012ലെ മത്സരത്തിനിടെ കോലി എനിക്കെതിരെ നടത്തിയ അധിക്ഷേപങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കോലി എന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകളഞ്ഞു. ജോ റൂട്ട്, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, കെയിൻ വില്യംസൻ തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന സമചിത്തത എന്തുമാത്രമാണെന്നും ഓർക്കണം–’ മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം നിക്ക് കോംപ്ടൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

എന്നാൽ മത്സരത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റസ്മാൻമാരെ അധിക്ഷേപിച്ച ഇംഗ്ലിഷ് താരങ്ങളാണു വാക്ക്പോരു തുടങ്ങിവച്ചതെന്ന കാര്യം താങ്കൾ മറന്നുപോയോ എന്ന മറുവാദവുമായി ആരാധകർ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തിരിച്ചടിച്ചു. 8 വർഷം മുൻപത്തെ കാര്യം പറയാൻ താങ്കൾക്കു നാണമില്ലേ എന്നായിരുന്നു ചില ആരാധകരുടെ ചോദ്യം. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി 16 ടെസ്റ്റുകൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണു കോംപ്ടൻ.

ഇന്ത്യ– ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന്റെ അഞ്ചാം ദിവസമാണ് ഇരു ടീമുകളുടെയും താരങ്ങൾ രൂക്ഷമായ വാക്ക്പോരിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. ബാറ്റിങ്ങിനിടെ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെ ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങൾ പ്രകോപിപ്പിച്ചതാണു പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഷോട്ട് പിച്ച് പന്തുകൾകൊണ്ടു വശം കെടുത്തുന്നതിനിടെ ബുമ്രയെ വാക്കുകൾകൊണ്ടു പ്രകോപിപ്പിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ മുൻ ഓസീസ് സ്പിന്നർ ഷെയിൻ വോൺ അടക്കമുള്ളവർ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ പ്രകോപനങ്ങൾക്കിടെയും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ബാറ്റു ചെയ്ത ബുമ്ര– മുഹമ്മദ് ഷമി സഖ്യം 9–ാം വിക്കറ്റിൽ ചേർത്ത 89 റൺസിന്റെ അപരാജിത കൂട്ടുകെട്ടാണ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു മേൽക്കൈ നൽകിയത്. പിന്നാലെ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും വെറുതേ വിട്ടിരുന്നില്ല.

