ചതി, ഞാൻ നിന്നോടിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആൻഡേഴ്സൻ ബുമ്രയോട് പറഞ്ഞത്!- വിഡിയോ

ലണ്ടൻ∙ ഇന്ത്യ – ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനിടെ ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സനും ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും തമ്മിലുണ്ടായ വാക്പോര് ആരാധകർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. മത്സരത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിനം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ പതിനൊന്നാമനായി ബാറ്റിങ്ങിനെത്തിയ വെറ്ററൻ താരം ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സനെതിരെ ബുമ്ര പുറത്തെടുത്ത ആക്രമണോത്സുക ബോളിങ്ങാണ് വാക്പോരിന് കാരണമായത്. ആൻഡേഴ്സനെ ക്രീസിൽനിർത്തി ബൗൺസറുകളും ഷോർട്ട് ബോളുകളും തുടർച്ചയായി എറിഞ്ഞ ബുമ്ര, താരത്തെ തീർത്തും നിർവീര്യനാക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനിടെ നാല് നോബോളുകൾ കൂടി എറിഞ്ഞതോടെ ആൻഡേഴ്സനെതിരെ ആകെ 10 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞാണ് ബുമ്ര ആ ഓവർ പൂർത്തിയാക്കിയത്.

ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിച്ചശേഷം പതിവുപോലെ ആൻഡേഴ്സന്റെ പുറത്തുതട്ടിയ ബുമ്രയോട്, തീർത്തും അതൃപ്തനായാണ് ആൻഡേഴ്സൻ പ്രതികരിച്ചത്. ബുമ്രയോട് ആൻഡേഴ്സൻ എന്തോ പറയുന്നതും ബുമ്ര തിരിച്ചൊന്നും പറയാതെ ചെറുചിരിയോടെ മാറിപ്പോകുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു.

അന്ന് ക്രീസിൽ തന്നെ നിർത്തിപ്പൊരിച്ച ബുമ്രയോട് ആൻഡേഴ്സൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന ആകാംക്ഷ ആ വിഡിയോ കണ്ട ആരാധകർക്ക് തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. ആ ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരാമമിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ താരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ. തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പുതിയ വിഡിയോയിലാണ് അശ്വിൻ ആൻഡേഴ്സന്റെ പ്രതികരണമെന്തായിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇതനുസരിച്ച് ബുമ്ര ചെയ്തത് ചതിയാണെന്ന വികാരമാണ് ആൻഡേഴ്സൻ പങ്കുവച്ചത്. അന്ന് ആൻഡേഴ്സൻ ബുമ്രയോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ:

‘ഹേയ് ബുമ്ര. നീ എന്തിനാണ് എനിക്കെതിരെ ഇത്രയും വേഗത്തിൽ പന്തെറിയുന്നത്? ഇതുപോലെ എന്നെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നോടു ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇത്രയും നേരം നീ ബോൾ ചെയ്തിരുന്നത് 80 മൈൽ വേഗത്തിലാണ്. എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ നീ 90 മൈൽ വേഗത്തിൽ പന്തെറിയുന്നത് എന്തിനാണ്?’ – ഇതായിരുന്നു ആൻഡേഴ്സന്റെ വാക്കുകളത്രെ!

വാലറ്റക്കാർക്കെതിരെ എതിർ ടീമിലെ ബോളർമാർ പൊതുവെ മയം കാട്ടുന്ന പതിവ് ലംഘിച്ച് ബുമ്ര ആന്‍ഡേഴ്സനെതിരെ ബീമറുകൾ ഉൾപ്പെടെ എറിഞ്ഞത് താരത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചതായി യുട്യൂബ് വിഡിയോയിൽ അശ്വിനൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ബോളിങ് പരിശീലകൻ ആർ.ശ്രീധറും വെളിപ്പെടുത്തി. സാധാരണ ഗതിയിൽ ആരെയും മനഃപൂർവം വേദനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബോളറല്ല ബുമ്രയെന്ന് ശ്രീധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇവിടെ എല്ലാറ്റിനും തുടക്കമിട്ടത് ആൻഡേഴ്സനാണെന്നും ശ്രീധർ സൂചിപ്പിച്ചു. വെറുതെ വാചകമടിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് ആൻഡേഴ്സന്റേതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബുമ്രയുടെ അതിവേഗ സ്പെല്ലിനെക്കുറിച്ച് മത്സരശേഷം ആൻഡേഴ്സൻ ഉയർത്തിയ ചോദ്യം വിസ്മയിപ്പിച്ചതായി അശ്വിനും ശ്രീധറും പറഞ്ഞു. ജിമ്മി ആൻഡേഴ്സനെ പോലൊരു താരത്തിൽനിന്ന് അത്തരമൊരു ചോദ്യം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് അശ്വിൻ പറഞ്ഞു.

മൂന്നാം ദിവസമുണ്ടായ ചില സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞതെന്ന് അശ്വിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആ ഘട്ടത്തിൽ മത്സരത്തിൽ സമ്പൂർണ മേൽക്കൈ ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ടായ ചില സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് കളത്തിൽ അഞ്ചാം ദിനം കണ്ടതെന്ന് ശ്രീധറും വ്യക്തമാക്കി.

‘ആൻഡേഴ്സസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം ഇംഗ്ലിഷ് താരങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ടാണ് കണ്ടത്. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടു പോലുമില്ലെന്നാണ് ബുമ്ര പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, ആൻഡേഴ്സൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വ്യക്തമായതോടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഡ്രസിങ് റൂമിൽ ഒരുമിച്ചു. അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് അന്ന് കളത്തിൽ കണ്ടത്’ – അശ്വിൻ പറഞ്ഞു. മൂന്നാം ദിനം മത്സരശേഷം ആൻഡേഴ്സന്റെ അടുത്തെത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബുമ്രയെ ഒന്നു ഗൗനിക്കുക പോലും ചെയ്യാതിരുന്ന ഇംഗ്ലിഷ് താരത്തിന്റെ പെരുമാറ്റമാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളിൽ വാശി വളർത്തിയതെന്ന് ശ്രീധറും വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: That kind of question from Anderson was really surprising: R Ashwin and R Sridhar