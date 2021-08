പിച്ച് റോളർ പോക്കറ്റിലിട്ട് നടക്കാനൊക്കുമോ? ബിസിസിഐ ഇടപെടണമെന്ന് റസൂൽ

ശ്രീനഗർ∙ പിച്ച് റോളർ മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ജമ്മു കശ്മീർ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ തനിക്ക് നോട്ടിസ് അയച്ച സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) ഇടപെടണമെന്ന് ജമ്മു കശ്മീരിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി കളിച്ചിട്ടുള്ള ഏക താരം പർവേസ് റസൂൽ. ‘മോഷ്ടിച്ച’ പിച്ച് റോളർ തിരികെ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പൊലീസ് നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അസോസിയേഷൻ റസൂലിന് നോട്ടിസ് നൽകിയത് വിവാദമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒരു ഏകദിനവും ഒരു ടെസ്റ്റും കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് റസൂൽ.

‘ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ബിസിസിഐ ഉടൻ ഇടപെടണം. ഞാൻ ക്രിക്കറ്റിനായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ. ജമ്മു കശ്മീരിൽ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ക്രിക്കറ്റ് വളർത്താൻ വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം കയ്യിൽനിന്ന് പണം മുടക്കിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് നിർമിച്ചതും അതിന്റെ ദൈനംദിന ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നതും സ്വന്തം നില‍യ്ക്കാണ്. ആരുടെയും പണം ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. കളിക്കാരെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്’ – ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിനോട് റസൂൽ പറഞ്ഞു.

‘പിച്ച് റോളർ ടെന്നിസ് പന്ത് പോലെ പോക്കറ്റിലിട്ട് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോകാവുന്ന സംഗതിയാണോ? ക്രിക്കറ്റ് പിച്ച് സൂക്ഷിക്കാനല്ലേ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ക്രിക്കറ്റിന്റെ വളർച്ച തന്നെയല്ലേ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം? ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ജൂലൈ അഞ്ചിന് അയച്ച നോട്ടിസിന് മറുപടി നൽകിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി എനിക്ക് രണ്ടാമതും നോട്ടീസ് നൽകിയെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്’ – റസൂൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ജമ്മു കശ്മീർ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനെ നയിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് നിയമിച്ച മൂന്നംഗ സബ് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായ ബിജെപി വക്താവ് കൂടിയായ ബ്രിഗേഡിയർ (റിട്ടയേർഡ്) അനിൽ ഗുപ്തയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് താരത്തിന് നോട്ടിസ് നൽകിയത്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ എല്ലാ ജില്ലാ അസോസിയേഷനുകളെയും ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിലാസം ലഭ്യമല്ലെന്നും, അതുകൊണ്ട് ഓരോ ജില്ലയിൽനിന്നും പരിചയമുള്ളവരുടെ പേരിൽ നോട്ടിസ് അയയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും ഗുപ്ത വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റസൂലിന്റെ ജില്ലയിൽനിന്ന് സംസ്ഥാന അസോസിയേഷനിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേത്തിന്റെ പേരായതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോട്ടിസ് അയച്ചതെന്നും ഗുപ്ത വ്യക്തമാക്കി.

