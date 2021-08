ആർസിബിയിൽ അഴിച്ചുപണി; ഇന്ത്യയെ ‘വീഴ്ത്തിയ’ ഹസരംഗ ഇനി കോലിക്കൊപ്പം!

ബെംഗളൂരു∙ പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിവച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസൺ യുഎഇയിൽ പുനരാരംഭിക്കാനിരിക്കെ, ടീം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി വിരാട് കോലി നയിക്കുന്ന റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ (ആർസിബി). ശിഖർ ധവാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയിൽ നടത്തിയ പര്യടനത്തിൽ മിന്നും താരമായി മാറിയ ശ്രീലങ്കൻ ഓൾറൗണ്ടർ വാനിന്ദു ഹസരംഗ, മറ്റൊരു ശ്രീലങ്കൻ താരം ദുഷ്മന്ത ചമീര, സിംഗപ്പുർ താരം ടിം ഡേവിഡ് എന്നിവരെ ആർസിബി പുതുതായി ടീമിലെത്തിച്ചു. ഓസീസ് താരം ആദം സാംപയ്ക്കു പകരക്കാരനായാണ് ഹസരംഗയുടെ വരവ്.



വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യ പരിശീലകൻ സൈമൺ കാറ്റിച്ച് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതോടെ ആ ചുമതലയും പുതിയ ആൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആർസിബിയുടെ ക്രിക്കറ്റ് ഡയറക്ടറായ ന്യൂസീലൻഡുകാരൻ മൈക്ക് ഹെസ്സനാകും ഐപിഎൽ 14–ാം സീസണിലെ രണ്ടാം വരവിൽ ആർസിബിയെ പരിശീലിപ്പിക്കുക. സീസണിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഏഴിൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് ആർസിബി മികച്ച നിലയിലാണ്.

സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ച ഡാനിയൽ സാംസ് പിന്മാറിയതോടെ പകരക്കാരനായിട്ടാണ് ശ്രീലങ്കൻ താരം ദുഷ്മന്ത ചമീരയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ന്യൂസീലൻഡ് താരം ഫിൻ അലനു പകരമാണ് ടിം ഡേവിഡിന്റെ വരവ്. ഫിൻ അലൻ, സ്കോട്ട് കുഗ്ഗെലെയ്ൻ എന്നിവരെ ന്യൂസീലൻഡ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് പകരക്കാരെ തേടാൻ ആർസിബി നിർബന്ധിതരായത്. കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൻ, ഡാനിയൽ സാംസ് എന്നിവർ യുഎഇയിലെ മത്സരങ്ങളിൽ കളിക്കില്ലെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ തിളങ്ങിയ ഹസരംഗ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് ഏഴു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി പരമ്പരയുടെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

‘സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസ‌ൃതമായി ടീമിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടീമെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ മികച്ച വളർച്ച കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സീസണിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനും കഴിഞ്ഞു. വാനിന്ദു ഹസരംഗ, ടിം ഡേവിഡ്, ദുഷ്മന്ത ചമീര എന്നിവരെ ടീമിലെടുക്കാൻ ഇതിലും ഉചിതമായ സമയമില്ല. കൂടുതൽ മികച്ച പ്രകടനവുമായി ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്’ – പരിശീലകന്റെ കൂടി ചുമതല ലഭിച്ച മൈക്ക് ഹെസ്സൻ വ്യക്തമാക്കി.

‘കുറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കളിക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. കുറച്ചുകാലമായി ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലുള്ള താരമാണ് വാനിന്ദു ഹസരംഗ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അടുത്തിടെ അദ്ദേഹം പുറത്തെടുത്ത തകർപ്പൻ പ്രകടനം ഞങ്ങളെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയില്ല. ‌കഴിഞ്ഞ ഒരു പര്യടനത്തിലെ പ്രകടനം കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹത്തെ ടീമിലെത്തിച്ചതും. ഹസരംഗയുടെ വരവ് ഞങ്ങളുടെ ബാറ്റിങ് ലൈനപ്പിന് കുറച്ചുകൂടി ആഴം നൽകും. കൂടുതൽ മികച്ച സാധ്യതകളും ഞങ്ങൾക്കു തുറന്നുകിട്ടും. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ പ്രകടനം തീർച്ചയായും മികച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് അദ്ഭുതകരമൊന്നുമായിരുന്നില്ല’ – മൈക്ക് ഹെസ്സൻ പറഞ്ഞു.

ഐപിഎലിനായി യുഎഇയിലേക്കു പുറപ്പെടും മുൻപ് ഇന്നു മുതൽ ആർസിബി താരങ്ങൾ ബെംഗളൂരുവിൽ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു ദിവസം താരങ്ങളെ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയ ശേഷമാകും ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് 29ന് യുഎഇയിലേക്കു പോകുക. വിദേശ താരങ്ങളും സ്റ്റാഫും 29ന് യുഎഇയിലെത്തി ടീമിനൊപ്പം ചേരും. യുഎഇയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാ‌ലും താരങ്ങൾക്ക് ആറു ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീനുണ്ടാകും.

