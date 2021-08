ക്ലബ് ക്രിക്കറ്റിന് പോലും കൊള്ളാത്തവർ ടീമിൽ, ഞാൻ പുറത്തും: ‘ഇന്ത്യ വിട്ട’ ഉൻമുക്ത്!

ന്യൂഡൽഹി∙ വിരാട് കോലിയുടെ പാതയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിക്കൊടുത്ത ക്യാപ്റ്റനായി തകർപ്പൻ തുടക്കം. അടുത്ത കോലിയെന്ന് എല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ചിരിക്കെ കരിയറിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പിൻമാറ്റം; അതും അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പിൽ തനിക്കു കീഴിൽ കളിച്ച എല്ലാവരും ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിയുമ്പോഴും അതിനു സാധിക്കാത്തതിന്റെ മുഴുവൻ വേദനയും പേറി!

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ അത്ര സമാനതകളൊന്നുമില്ലാത്ത കരിയറാണ് ഡൽഹിക്കാരൻ ഉൻമുക്ത് ചന്ദിന്റേത്. കരിയറിൽ ഒരു പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടിട്ടും ഇവിടെ ഭാവിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ 28–ാം വയസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ച കയ്പേറിയ അനുഭവമാണ് ഉൻമുക്ത് ചന്ദിന്റേത്. ശേഷിക്കുന്ന കാലം യുഎസ് ടീമിനായി കളിക്കാനാണ് ഉൻമുക്ത് ചന്ദിന്റെ തീരുമാനം. ന്യൂസീലൻഡിന്റെ മുൻ താരം കോറി ആൻഡേഴ്സൻ, ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായിരുന്ന സ്മിത് പട്ടേൽ, ഹർമീത് സിങ് തുടങ്ങിയവരാണ് അവിടെ ഉൻമുക്ത് ചന്ദിന്റെ സഹതാരങ്ങൾ.

‘സ്പോർട്സ്കീഡ’യ്ക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ, എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചുവെന്ന് തുറന്നുപറയുകയാണ് ഉൻമുക്ത് ചന്ദ്. ഡൽഹി ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനിലെ രാഷ്ട്രീയക്കളിയിൽ മനംമടുത്താണ് ഇന്ത്യ വിട്ട് യുഎസ് ടീമിലേക്ക് ചേക്കേറിയതെന്നാണ് ഉൻമുക്ത് ചന്ദിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ക്ലബ് ക്രിക്കറ്റിനു പോലും വേണ്ടാത്തവരെ സംസ്ഥാന ടീമിൽ തിരുകിക്കയറ്റുന്ന ഡ‍ൽഹി ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ഉൻമുക്ത് ചന്ദ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് ഡൽഹി വിട്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ടീമിലേക്ക് ചേക്കേറിയ ഉൻമുക്ത്, തൊട്ടടുത്ത സീസണിൽ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും ഒരു കളിയിൽ പോലും കളത്തിലിറക്കിയില്ല. ഇവിടെ നേരിട്ട അവഗണനകളെക്കുറിച്ച് ഉൻമുക്തിന്റെ വാക്കുകൾ:

‘കഴിഞ്ഞ 1–2 വർഷങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതീവ ദുഷ്കരമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഡൽഹിക്കായി ഒരു കളിയിൽ പോലും അവസരം തന്നില്ല. ഈ ക്രിക്കറ്റ് ഭരണത്തിനു കീഴിൽ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ‘പക്ഷേ’കളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു അവഗണനയ്ക്ക് നിന്നുകൊടുക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ സ്ഥിരമായി ബെഞ്ചിലിരിക്കുകയും എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ക്ലബ് ക്രിക്കറ്റിന് പോലും വേണ്ടാത്തവർ കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ്! ടീം സിലക്ഷന്റെ സുതാര്യതയെല്ലാം നഷ്ടമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും അവസരം കാത്തിരുന്ന് കരിയർ കളയാനാകില്ല. ഇനി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി തുടരേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇനി എനിക്ക് വളരെ കുറച്ചു സമയം മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അറിയാം. എങ്കിലും തുടർന്നും അനിശ്ചിതാവസ്ഥയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാനാകില്ല’ – ചന്ദ് പറഞ്ഞു.

2015ൽ ഓസ്ട്രേലിയ എയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എയും ഉൾപ്പെട്ട ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിലാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ഉൻമുക്ത് ചന്ത് ഇന്ത്യ എയെ നയിച്ചത്. അന്ന് ടീമിനെ കിരീടവിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചാണ് ഉൻമുക്ത് ചന്ദ് മികവു കാട്ടിയത്. ഫൈനലിൽ ഉസ്മാൻ ഖവാജ നയിച്ച ഓസ്ട്രേലിയയെ നാലു വിക്കറ്റിനാണ് ഉൻമുക്ത് ചന്ദും കൂട്ടരും തകർത്തത്. 47നു മുകളിൽ ശരാശരിയിൽ 235 റൺസാണ് ഉൻമുക്ത് ചന്ദ് പരമ്പരയിൽ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഐപിഎലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ‘ചതിക്കഥ’ കൂടി ഉൻമുക്ത് ചന്ദിന്റെ കരിയറിലുണ്ട്. 2017ൽ ഐപിഎൽ ക്ലബ്ബുകളിലൊന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് വിട്ടുവരാൻ ഉൻമുക്ത് ചന്ദിനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തായിരുന്നു ഈ ക്ഷണം. ഇതനുസരിച്ച് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് വിട്ട് ഉൻമുക്ത് ചന്ദ് ലേലത്തിന് എത്തിയെങ്കിലും ഈ ടീം താരത്തെ കൈവിട്ടുകളഞ്ഞു. ഫലം, താരലേലത്തിനൊടുവിൽ ആരും വാങ്ങാനാളില്ലാതെ ഉൻമുക്ത് ചന്ദ് ഐപിഎലിന് പുറത്തായി!

English Summary: It was mental torture for me to see myself sitting out and xyz playing, who I wouldn't even consider in my club teams: Unmukt Chand