മുംബൈ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ചേതേശ്വർ പൂജാരയ്ക്കോ അജിൻക്യ രഹാനെയ്ക്കോ പകരം സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ കളിപ്പിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി മുൻ താരം ഫാറൂഖ് എൻജിനീയർ രംഗത്ത്. ഈ വർഷം ആദ്യം ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏകദിന, ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റുകളിൽ അരങ്ങേറിയ സൂര്യകുമാറിനെ, ഫോമും പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവവും പരിഗണിച്ച് മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ കളിപ്പിക്കണമെന്നാണ് എൻജിനീയറിന്റെ നിർദ്ദേശം.

ശ്രീലങ്കയിൽ പര്യടനം നടത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളിൽ അംഗമായിരുന്ന സൂര്യകുമാറിനെയും പൃഥ്വി ഷായെയും അവിടെനിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയ ടീമിലെ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ, ആവേഷ് ഖാൻ എന്നിവർ പരുക്കേറ്റ് പുറത്തായതോടെയാണ് ഷായേയും സൂര്യകുമാറിനെയും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയത്.

ഇതുവരെ ടെസ്റ്റിൽ കളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ മാച്ച് വിന്നറായി മാറാനുള്ള കഴിവ് സൂര്യകുമാറിനുണ്ടെന്നാണ് ഫാറൂഖ് എൻജിനീയറിന്റെ അഭിപ്രായം. ടീം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചേതേശ്വർ പൂജാരയ്‌ക്കോ അജിൻക്യ രഹാനെയ്‌ക്കോ പകരം സൂര്യകുമാറിനെ കളിപ്പിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ, ഞാൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ കടുത്ത ആരാധകനാണ്. അദ്ദേഹമൊരു ക്ലാസ് താരമാണ്. ഞാനാണ് ടീം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പൂജാരയ്ക്കും രഹാനെയ്ക്കും മുൻപേ സൂര്യകുമാറിനെ പരിഗണിക്കുമായിരുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരും ക്ലാസ് താരങ്ങളാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷേ, സൂര്യകുമാറാണ് യഥാർഥ മാച്ച് വിന്നർ’ – ഫാറൂഖ് എൻജിനീയർ പറഞ്ഞു.

‘സൂര്യകുമാർ യാദവ് വളരെ ആക്രമണോത്സുകനായ താരമാണ്. അതിവേഗത്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടാനും അതിലും വേഗത്തിൽ 70–80 റൺസ് അടിച്ചെടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനു സാധിക്കും. വളരെ നല്ല ബാറ്റ്സ്മാനെന്നതിനപ്പുറം നല്ലൊരു ഫീൽഡറും അതിലും നല്ലൊരു മനുഷ്യനുമാണ് സൂര്യകുമാർ’ – എൻജിനീയർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യയുടെ തുറുപ്പുചീട്ടാകും സൂര്യകുമാറെന്നും എൻജിനീയർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മികച്ച പിച്ചായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ ലീഡ്സിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽത്തന്നെ താരത്തെ കളിപ്പിക്കണമെന്നും എൻജിനീയർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘സാധാരണ ഗതിയിൽ ജയിച്ച ടീമിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ആരും തയാറാകില്ല. ഇവിടെ ഹെഡിങ്‌ലിയെ പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവം കൂടി നോക്കിയാകണം ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഹെഡിങ്‌ലിയിലെ പിച്ച് മികച്ച ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റിങ് പിച്ചുകളിലൊന്നാണിത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സൂര്യകുമാർ യാദവിന് ഉറപ്പായും അവസരം നൽകണം. ഈ ടീമിലെ തുറുപ്പുചീട്ട് തീർച്ചയായും സൂര്യകുമാറാണ്’ – ഫാറൂഖ് എൻജിനീയർ പറഞ്ഞു.

