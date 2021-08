അഫ്ഗാൻ താരങ്ങളുടെ കണ്ണിലും ശബ്ദത്തിലും സന്ദേശങ്ങളിലും ഭയമുണ്ട്: നവീൻ ഉൾ ഹഖ്

ജമൈക്ക∙ താലിബാൻ ഭരണം പിടിച്ച അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കായിക താരങ്ങളുടെ ജീവനും കരിയറിനും ഭീഷണിയില്ലെന്ന് ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും, അവിടെനിന്നുള്ള താരങ്ങൾ ഭയചകിതരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി അഫ്ഗാൻ താരം നവീൻ ഉൾ ഹഖ്. നിലവിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിലുള്ള നവീൻ, കരീബിയൻ പ്രിമിയർ ലീഗിന്റെ (സിപിഎൽ) പുതിയ പതിപ്പിനായി തയാറെടുക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് അഫ്ഗാനിലെ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും അഫ്ഗാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ ഭയത്തേക്കുറിച്ചും താരം മനസ്സു തുറന്നത്.

‘എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കണ്ണുകളിൽ ഭയമുണ്ട്. ശബ്ദത്തിലും അവർ അയയ്ക്കുന്ന മെസേജുകളിലും ഭയമുണ്ട്. കായിക താരങ്ങളെ തൊടില്ലെന്ന് താലിബാൻ ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവമാണ്. പക്ഷേ, എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് ആർക്കറിയാം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് നല്ലൊരു വാർത്ത കേൾക്കണമെങ്കിൽ, ആളുകളെ സന്തോഷവാൻമാരായി കാണണമെങ്കിൽ അതിൽ ക്രിക്കറ്റിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ടെന്നതാണ് സത്യം. അഫ്ഗാൻ ജനതയെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണത്. ക്രിക്കറ്റ് അഫ്ഗാൻകാർക്ക് അത്രയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അവിടുത്തുകാർക്ക് അത് വെറുമൊരു കളിയല്ല’ – നവീൻ ഉൾ ഹഖ് പറഞ്ഞു.

താലിബാൻ ഭരണം പിടിച്ചെങ്കിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ക്രിക്കറ്റ് സംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് അഫ്ഗാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ വിശ്വാസം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചതും. അതിനുശേഷം യുഎഇയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലും അഫ്ഗാൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: There is fear in their eyes, voice and messages: Naveen-ul-Haq on Afghan cricketers' misery in Taliban rule