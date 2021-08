പാഠം പഠിച്ചു, ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുമായി ഇനി അനാവശ്യ വാക്പോരിനില്ല: ജോ റൂട്ട്

ലീഡ്സ്∙ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുമായി ഇനി അനാവശ്യ വാക്പോരിനില്ലെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീം നായകൻ ജോ റൂട്ട് രംഗത്ത്. ഇന്ത്യ–ഇംഗ്ലണ്ട് മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന് ലീഡ്സിൽ നാളെ തുടക്കമാകാനിരിക്കെയാണ് ‘വെടിനിർത്തൽ’ പ്രഖ്യാപിച്ച് റൂട്ടിന്റെ രംഗപ്രവേശം. ലോർഡ്സിൽ നടന്ന രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുമായി ഇംഗ്ലിഷ് താരങ്ങളിൽ ചിലർ കോർത്തിരുന്നു. വാക്പോരിനൊടുവിൽ വാശി കയറിയ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത അവിശ്വസനീയ പ്രകടനമാണ് ലോർഡ്സ് ടെസ്റ്റിൽ ടീമിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. അനാവശ്യ വാക്പോര് ഇന്ത്യൻ വിജയത്തെ സ്വാധീനിച്ചെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇനി വാക്പോരിനില്ലെന്ന റൂട്ടിന്റെ പ്രസ്താവന.\

‘കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ പതിവാണ്. മത്സരത്തെ മുൻകൂട്ടി പദ്ധതിയിടുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ സമീപിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം. സത്യസന്ധമല്ലാത്ത ഒന്നിലേക്കും ശ്രദ്ധ മാറാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. വ്യക്തികളെന്ന നിലയിലും ടീമെന്ന നിലയിലും സ്വാഭാവികമായ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നതിനാണ് പ്രാമുഖ്യം. വിരാടും സംഘവും അവരുടെ സ്വാഭാവികമായ പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങളും ശ്രദ്ധ പതറാതെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും’ – റൂട്ട് പറഞ്ഞു.

ലോർഡ്സ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളോടു പുലർത്തിയ സമീപനത്തിൽ തന്ത്രപരമായ പിഴവു സംഭവിച്ചതായി റൂട്ട് സമ്മതിച്ചു. ‘കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് ഞങ്ങൾ ചില പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില മേഖലകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു. ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ വ്യത്യസ്തമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു’ – റൂട്ട് പറഞ്ഞു.

‘ഈ പരമ്പരയിൽ ഇനി‌യും കരുത്തുറ്റ മൂന്നു മത്സരങ്ങൾ കൂടി നടക്കാനുണ്ട്. മികച്ച മത്സര നിമിഷങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകും. ഏറ്റവും ശക്തിയോടെ തിരിച്ചുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ’ – റൂട്ട് പറഞ്ഞു.

ആദ്യ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയ ഡൊമിനിക് സിബ്‍ലിയെ പുറത്തിരുത്തിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന് തയാറെടുക്കുന്നത്. ഡേവിഡ് മലാനാണ് പകരക്കാരൻ. പരുക്കിന്റെ പിടിയിലായ മാർക്ക് വുഡും മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ പുറത്തിരിക്കും.

ലോർഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സനും ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും തമ്മിലാണ് ആദ്യം കോർത്തത്. ആൻഡേഴ്സനെതിരെ ബൗൺസറുകളും ഷോർട്ട് പിച്ച് പന്തുകളും തുടർച്ചയായി എറിഞ്ഞ് ബുമ്ര പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും ആൻഡേഴ്സനും നേർക്കുനേരെത്തി. എന്നാൽ, അഞ്ചാം ദിനം ബുമ്രയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ജോസ് ബട്‍ലറും മാർക്ക് വുഡും നടത്തിയ വാക്പോരിനൊടുവിലാണ് ഇന്ത്യ ഐതിഹാസിക വിജയത്തിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തത്.

English Summary: We’ve learned our lessons, won’t be drawn into verbal conversations needlessly, says Joe Root