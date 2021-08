ബുമ്ര ശ്രമിച്ചത് പുറത്താക്കാനല്ല, ഇത്തരം അനുഭവം ആദ്യം: തുറന്നടിച്ച് ആൻഡേഴ്സൻ

ലീഡ്സ്∙ ലോർഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനിടെ ഇന്ത്യൻ താരം ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുമായുണ്ടായ വാക്പോരിനേക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലിഷ് താരം ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സൻ. ലോർഡ്സ് ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിനം ആൻഡേഴ്സൻ ക്രീസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ബുമ്ര തുടർച്ചയായി ബൗൺസറുകളും ഷോർട്ട് പിച്ച് പന്തുകളും എറിഞ്ഞത് താരത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരുന്നു. മൂന്നാം ദിനം മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ച് താരങ്ങൾ തിരികെ കയറുമ്പോഴാണ് അടുത്തെത്തിയ ബുമ്രയോട് ആൻഡേഴ്സൻ പ്രകോപനപരമായി സംസാരിച്ചത്.

‘നിന്നോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ’ എന്ന ചോദ്യവുമായിട്ടാണ് ആൻഡേഴ്സൻ ബുമ്രയോട് കയർത്തത്. ആൻഡേഴ്സനിൽനിന്ന് ഇത്തരമൊരു പ്രതികരണം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ താരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനും ഫീൽഡിങ് പരിശീലകൻ ആർ.ശ്രീധറും പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

പതിനൊന്നാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ ആൻഡേഴ്സനെതിരെ ബുമ്ര എറിഞ്ഞ ബൗൺസറുകളിലൊന്ന് ഹെൽമറ്റിൽ തട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നു. ബുമ്രയുടെ അതിവേഗ പന്തുകൾ ദേഹത്ത് ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ ആൻഡേഴ്സൻ ‍ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയും ചെയ്തു. നാലു നോബോളുകൾ സഹിതം ആകെ 10 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞാണ് ആൻഡേഴ്സനെതിരായ ആ ഓവർ ബുമ്ര പൂർത്തിയാക്കിയത്. തനിക്കെതിരെ ബുമ്ര നടത്തിയ ബോളിങ് ആക്രമണം ഔട്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് ആൻഡേഴ്സന്റെ ആരോപണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏറു ദേഹത്തു കൊള്ളാതിരിക്കാനാണ് താൻ ആ ഓവറിലുടനീളം ശ്രദ്ധിച്ചതെന്ന് ആൻഡേഴ്സൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

‘പിച്ചിന് വേഗം തീരെ കുറവാണെന്നാണ് ബാറ്റു ചെയ്തവരെല്ലാം എന്നോടു പറഞ്ഞത്. അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ക്രീസിൽ നിന്നതും. ബാറ്റിങ്ങിനായി ഞാൻ ക്രീസിലെത്തിയപ്പോൾ ജോ (റൂട്ട്) പറഞ്ഞത് ബുമ്ര സാധാരണ എറിയുന്നത്ര വേഗത്തിലല്ല ഇപ്പോൾ ബോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. എന്നിട്ടും എനിക്കെതിരായ ആദ്യ പന്ത് വന്നത് മണിക്കൂറിൽ 90 മൈൽ വേഗത്തിൽ. ശരിയല്ലേ? ഇത്തരമൊരു അനുഭവം മുൻപ് ഒരാളിൽനിന്നും എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. ബുമ്രയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി’ – ആൻഡേഴ്സൻ വിശദീകരിച്ചു.

‌നോബോളുകൾ സഹിതം 10 പന്തെറിഞ്ഞ് ബുമ്ര പൂർത്തിയാക്കിയ ആ ഓവറിനെക്കുറിച്ചും ആ ഓവർ അതിജീവിക്കാൻ സഹിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടിനെക്കുറിച്ചും ആൻഡേഴ്സൻ വിവരിച്ചു.

‘ബുമ്രയ്ക്ക് എന്നെ ഔട്ടാക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നി. ഒരു ഓവർ പൂർത്തിയാക്കാൻ ബുമ്ര ആകെ ബോൾ ചെയ്തത് പത്തോ പതിനൊന്നോ പന്തുകളാണ്. ഒന്നിനു പുറകേ ഒന്നായി ബുമ്ര നോബോളുകൾ എറിഞ്ഞു. ഇടയ്ക്ക് ഷോർട്ട് പിച്ച് പന്തുകളും. രണ്ടു പന്തുകൾ സ്റ്റംപിനുനേരെ വന്നത് ഞാൻ തടുത്തിട്ടു. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഓവർ ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കി ജോയ്ക്ക് (റൂട്ട്) സ്ട്രൈക്ക് കൈമാറുന്നതായിരുന്നു പ്രധാനം’ – ആൻഡേഴ്സൻ പറഞ്ഞു.

