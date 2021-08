ലണ്ടൻ ∙ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നാളെ തുടങ്ങുന്ന 3–ാം ടെസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പേസർ മാർക് വുഡ് കളിക്കില്ല. വലത്തേ തോളിനേറ്റ പരുക്കാണു കാരണം. ലോർഡ്സിൽ നടന്ന 2–ാം ടെസ്റ്റിൽ വുഡ് ഇന്ത്യയുടെ 5 വിക്കറ്റെടുത്തിരുന്നു. വുഡിനു പകരം സാഖിബ് മഹ്മൂദ് ഇംഗ്ലിഷ് നിരയിൽ കളിച്ചേക്കും.

English Summary: Mark Wood out of third Test with jarred shoulder