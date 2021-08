ലീഡ്സിൽ സൂര്യകുമാറിന് ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം? പൂജാര ടീമിനു പുറത്താകുമോ?

ലീഡ്സ്∙ ട്വന്റി20, ഏകദിന ഫോർമാറ്റുകളിലെ മിന്നുന്ന അരങ്ങേറ്റത്തിനു പിന്നാലെ സൂര്യകുമാർ യാദവിന് ടെസ്റ്റിലും അരങ്ങേറ്റത്തിനു വഴിയൊരുങ്ങുന്നു? അഭ്യൂഹങ്ങളും സൂചനകളും വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ലീഡ്സിൽ നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യ–ഇംഗ്ലണ്ട് മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവ് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും. ലീഡ്സിലെ ഹെഡിങ്‌ലി സ്റ്റേഡിയം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഉരുക്കു കോട്ടയാണെങ്കിലും, ആദ്യ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളിൽ പുറത്തെടുത്ത തകർപ്പൻ പ്രകടനം ഒരിക്കൽക്കൂടി ആവർത്തിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ടീം ഇന്ത്യ. ഈ ടെസ്റ്റ് കൂടി ജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരമ്പര കൈവിടില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചിരുന്നു.

ടോപ് ഓർഡർ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ മിന്നും ബാറ്റിങ്ങും പേസ് ബോളർമാരുടെ തകർപ്പൻ ബോളിങ്ങുമാണ് ആദ്യ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കരുത്തായത്. അതേസമയം, എക്കാലത്തും ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തായിരുന്ന മധ്യനിരയുടെ ഫോമാണ് ഇന്ത്യയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകം. കോലി–രഹാനെ–പൂജാര–ഋഷഭ് പന്ത് സഖ്യത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് പ്രകടനം മുൻനിർത്തി ടീമിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അഭ്യൂഹം.

ആദ്യ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഓപ്പണർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ സംശയങ്ങൾക്ക് ഇടമില്ല. രോഹിത്തും കെ.എൽ. രാഹുലും തന്നെ ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. മൂന്നാം നമ്പറിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവു വരുമോയെന്നാണ് ആകാംക്ഷ. ചേതേശ്വർ പൂജാരയുടെ മോശം ഫോം പരിഗണിച്ച് സൂര്യകുമാറിന് അവസരം നൽകാൻ സാധ്യതയേറെ.

ഫോമിലേക്കു തിരിച്ചെത്താൻ വെമ്പുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും രഹാനെയും പന്തും സ്ഥാനം നിലനിർത്താനാണ് സാധ്യത. ടീമിലെ ഏക സ്പിന്നറുടെ റോളിലും വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയേറെ. ആദ്യ രണ്ടു െടസ്റ്റുകളിൽ പന്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയ രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്കു പകരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനെ കളിപ്പിച്ചേക്കും.

രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ കളിച്ച പേസ് ബോളർമാരിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, മുഹമ്മദ് ഷമി എന്നിവർ തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇഷാന്ത് ശർമയുടെ കാര്യത്തിലാണ് സംശയം. ഷാർദുൽ ഠാക്കൂർ ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്തെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ, താരത്തെ കളത്തിലിറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇഷാന്താകും വഴിമാറുക.

