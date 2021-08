പാക് താരത്തിന് 10 വർഷം ‘ടെസ്റ്റ് വനവാസം’; തിരിച്ചെത്തി സെഞ്ചുറി അടിച്ചുകൂട്ടുന്നു!

10 വർഷത്തെ വനവാസത്തിനുശേഷം ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ തിരിച്ചെത്തി സ്വപ്നത്തിലെന്ന പോലെ കളിക്കുന്ന ഒരു താരമാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് സംസാര വിഷയം. ഫവാദ് ആലമെന്ന മുപ്പത്തഞ്ചുകാരൻ ബാറ്റു കൊണ്ടു മധുരപ്രതികാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെടമാക്കിയ വർഷങ്ങളുടെ പേരിൽ പാക്ക് ആരാധകരുടെ രക്തം തിളയ്ക്കുകയാണ്. ആലത്തെ തഴഞ്ഞ സിലക്ടർമാർ തലയിൽ മുണ്ടിട്ടു നടക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലും.

ഒരു വർഷം മുൻപ് ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം മാരക ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന ആലം ഇക്കാലയളവിൽ നേടിയത് 4 സെഞ്ചുറികളാണ്. ടീം തകർച്ച നേരിടുമ്പോൾ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സബീന പാർക്കിൽ നേടിയ സെഞ്ചുറി കരിയറിലെ അഞ്ചാമത്തെയായിരുന്നു. ഈ സെഞ്ചുറിയോടെ ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡും തിരുത്തി. 5 സെഞ്ചുറിക്കായി 22 ഇന്നിങ്സാണ് കറാച്ചിയിൽനിന്നുള്ള താരത്തിനു വേണ്ടി വന്നത്. മുൻപ് വേഗത്തിൽ 5 സെഞ്ചുറികൾ നേടിയതിന്റെ റെക്കോർഡ് 24 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് നേട്ടത്തിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ താരം ചേതേശ്വർ പൂജാരയുടെ പേരിലായിരുന്നു.

∙ കളിച്ചിട്ടും പുറത്ത്

2009ൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു ഫവാദ് ആലത്തിന്റെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് അരങ്ങേറ്റം. കൊളംബോ ടെസ്റ്റിലെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ സെഞ്ചുറി നേടി അരങ്ങേറ്റത്തിൽ വിദേശത്ത് സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ പാക്ക് താരമായി മാറി. ആ 168 റൺസ് പക്ഷേ കരിയർ രക്ഷിച്ചില്ല. രണ്ടു ടെസ്റ്റിനു ശേഷം ടീമിൽനിന്നു പടിയിറങ്ങേണ്ടി വന്നു.

ഏകദിന, ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങളിൽ വന്നും പോയുമിരുന്നെങ്കിലും ടെസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു രണ്ടാം വരവിന് 2020 ഓഗസ്റ്റ് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇക്കാലയളവിൽ സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റികൾ പലത് വന്നും പോയുമിരുന്നെങ്കിലും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ഫവാദ് ആലത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ചു. ക്വൈംദ് ഇ അസം ട്രോഫിയിൽ അവസാന 4 വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് ശരാശരി ഇങ്ങനെയാണ്: 40.71, 55.54, 54.56, 71.90.

∙ രണ്ടാം വരവ്

88 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് ആലം ദേശീയ ടീമിൽ ഇടംനേടുന്നത്. ഇതിലും കൂടുതൽ കാത്തിരുന്ന ഒറ്റ കളിക്കാരനേ പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലുള്ളൂ, യൂനുസ് അഹമ്മദ്. 104 ടെസ്റ്റുകളുടെ ഇടവേളയാണ് അദ്ദേഹത്തിനു വന്നത്. 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലായിരുന്നു ഫവാദിന് കാത്തിരുന്ന അവസരം വീണ്ടുമെത്തിയത്. ഡക്കായി മടങ്ങാനായിരുന്നു നിയോഗം. മഴ കളിച്ച പരമ്പരയിൽ അധികം അവസരം ലഭിച്ചില്ല. എന്നാൽ അടുത്ത ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിലും ആലത്തെ നിലനിർത്തി. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചുവരവിലെ കന്നി സെഞ്ചുറി ഈ ഇടങ്കയ്യൻ മധ്യനിര ബാറ്റ്സ്മാൻ കുറിച്ചു.

ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ നാട്ടിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു അടുത്ത സെഞ്ചുറി. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നടന്ന സിംബാബ്‌വേ പര്യടനത്തിലും ഫവാദ് ആലത്തിന്റെ ബാറ്റ് സെഞ്ചുറി തൊട്ടു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ 5 സെഞ്ചുറികളും വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയായിരുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. വിൻഡീസിനെതിരായ സെഞ്ചുറിയോടെ ഇനി കുറച്ചു നാൾ തുടരുമെന്ന സന്ദേശം തന്നെയാണ് ആലം നൽകുന്നത്. പുറത്തിരുത്തിയ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനമായത് മുൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റർ കൂടിയായ പിതാവ് താരിഖ് ആലമാണ്.

English Summary: Fawad Alam Smacks Unbeaten Ton Against West Indies; Becomes Fastest Pakistan Player To Score 5 Test Centuries