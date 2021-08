ആദ്യം കൂറ്റൻ സിക്സറുകൾ പറത്തി ധോണി; പിന്നെ പന്തിനായി തിരച്ചിൽ– വിഡിയോ

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം പതിപ്പ് യുഎഇയിൽ പുനരാരംഭിക്കാനിരിക്കെ, ഒരുക്കം തകൃതിയാക്കി മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നെറ്റ്സിൽ പടുകൂറ്റൻ സിക്സറുകൾ പായിക്കുന്ന മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ വിഡിയോ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നെറ്റ്സിൽ സിക്സറുകൾ യഥേഷ്ടം പറത്തുന്ന ധോണി, പിന്നീട് ഗ്രൗണ്ടിനു സമീപത്തെ മരങ്ങളും പുല്ലും നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് പന്തിനായി തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. പരിശീലനത്തിനിടെ കാണാതായ പന്തുകൾ തിരയാനാണ് സഹതാരങ്ങളോടൊപ്പം ധോണിയും രംഗത്തിറങ്ങിയത്.‌

ഐപിഎലിനായി യുഎഇയിലെത്തിയ ആദ്യ ടീമുകളിലൊന്നായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്, ടൂർണമെന്റ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി കഠിന പരിശീലനത്തിലാണ്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ച ധോണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശീലനം. ഓഗസ്റ്റ് 13നാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ധോണി ഉൾപ്പെടുന്ന ആദ്യ സംഘം ദുബായിലെത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് പ്ലേ ഓഫിലെത്താതെ പുറത്തായിരുന്നു. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചശേഷം ആദ്യമായി ഐപിഎലിന് ഇറങ്ങിയ ധോണിക്കും ഫോം കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല.

ഇന്ത്യയിൽ വച്ച് നടന്ന ഐപിഎൽ 14–ാം സീസണിനിടെ കോവി‍ഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെയാണ് ടൂർണമെന്റ് നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) തീരുമാനിച്ചത്. പിന്നീട് ടൂർണമെന്റ് യുഎഇയിൽവച്ച് പൂർത്തിയാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 19ന് ദുബായിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തോടെ ടൂർണമെന്റ് പുനരാരംഭിക്കും. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു മുൻപ് കളിച്ച ഏഴു മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ചും ജയിച്ച് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ചെന്നൈ.

English Summary: CSK skipper MS Dhoni hits gigantic sixes during net session, then searches ball with teammates