വിഡ്ഢിയോ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളയാളോ: പന്തിനെക്കുറിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻതാരം

മുംബൈ∙ ‘സെഞ്ചുറിക്ക് അരികിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പേസ് ബോളർക്കെതിരെ റിവേഴ്സ് സ്വീപ്പിലൂടെ ബൗണ്ടറി നേടിയ ആ ഷോട്ട് കളിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അയാൾ സമ്പൂർണ വിഡ്ഢിയായിരിക്കണം; അല്ലെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ നെറുകയിൽ നിൽക്കുന്നയാൾ’ – ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിൽ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനിടെ ഇംഗ്ലിഷ് പേസ് ബോളർമാർക്കെതിരെ റിവേഴ്സ് സ്വീപ്പ് കളിച്ച ‘ഞെട്ടിച്ച’ ഋഷഭ് പന്തിനെക്കുറിച്ച് മുൻ താരം ഫാറൂഖ് എൻജിനീയർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. ഇന്ത്യയുടെ യുവ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് മുൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനായ ഫാറൂഖ് എൻജിനീയർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

‘ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിൽ ഋഷഭ് പന്ത് തീർത്തും വ്യത്യസ്തനായൊരു പ്രതിഭയാണ്. അപൂർവം ആളുകൾക്കു മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് പന്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പന്തിന്റെ പ്രകടനം എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. സെഞ്ചുറിക്ക് അരികിൽ നിൽക്കെ റിവേഴ്സ് സ്വീപ്പിലൂടെ ബൗണ്ടറി നേടണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അയാളൊരു വിഡ്ഢിയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അസാമാന്യമായ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളയാൾ. പന്തിനെ ഒരിക്കലും വിഡ്ഢിയെന്ന് വിളിക്കാനാകില്ല. ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ആൾരൂപമാണ് അയാൾ’ – എൻജിനീയർ പറഞ്ഞു.

‘വ്യക്തിപരമായി പന്തിനെ ഒനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്റെ തന്നെ ചെറുപ്പകാലമാണ് ആദ്യം ധോണിയും ഇപ്പോൾ പന്തും ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാനും ഇവരേപ്പോലെ ആക്രമിച്ചുകളിക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാനായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇവരേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഞാനായിരുന്നു. ഞാൻ ശരിക്കുമൊരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനായിരുന്നു. യഥാർഥ വിക്കറ്റ് കീപ്പറും പിന്നെ ബാറ്റ്സ്മാനും. പന്തും ധോണിയും ബാറ്റ്സ്മാൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ബാറ്റിങ്ങാണ് പ്രധാനം. വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ് രണ്ടാമതേ വരൂ’ – എൻജിനീയർ പറഞ്ഞു.

‘ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ബാറ്റ്സ്മാൻ–വിക്കറ്റ് കീപ്പർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ടെസ്റ്റിൽ യഥാർഥ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ തന്നെ വേണം. ഇവിടെയാണ് പന്തിന് ചില ദൗർബല്യങ്ങളുള്ളത്. പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത് ഋഷഭ് അതിവേഗത്തിലാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം വളരെയേറെ വളർന്നുകഴിഞ്ഞു’ – എൻജീനീയർ പറഞ്ഞു.

‘വളരെ പ്രതിഭാധനനായ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് പന്ത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഓരോ കളിയും പിന്നിടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരുകയാണ്. ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും ഈ താരം’ – ഫാറൂഖ് എൻജിനീയർ പറഞ്ഞു.

