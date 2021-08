‘ശാസ്ത്രിയും കോലിയും ലീഡ്സിൽ ഇത്ര വലിയ അബദ്ധം കാണിക്കുന്നതെങ്ങനെ’ ?

ന്യൂഡൽഹി∙ ലീഡ്സിലെ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ടോസ് നേടിയതിനു ശേഷം ബാറ്റു ചെയ്യാനുള്ള ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിയുടെയും ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെയും തീരുമാനത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം മനീന്ദർ സിങ്. പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയും ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയുടെ ഫോമില്ലായ്മയെപ്പറ്റിയും അറിവുണ്ടായിട്ടും ടോസ് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ബാറ്റു ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം ശുദ്ധ അബദ്ധമായെന്നു മനീന്ദർ ഇഎസ്പിഎൻ ക്രിക്ക് ഇൻഫോയോടു പ്രതികരിച്ചു.

പിച്ചിലെ ബൗൺസ് മുതലെടുത്ത് ഉജ്വലമായി പന്തെറിഞ്ഞ ഇംഗ്ലണ്ടിനു മുന്നിൽ 78 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ ഓൾഔട്ടായത്. ‘ഇംഗ്ലണ്ട് താരം സ്റ്റുവർട് ബ്രോഡും ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യ 4 മണിക്കൂറുകളിലാണ് പന്ത് ഏറ്റവും നന്നായി സ്വിങ് ചെയ്യുക. ബോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയവും ഇതാണ്.

ടോസ് ലഭിച്ചാൽ ബാറ്റു ചെയ്യണം എന്നുതന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണു ഞാനും. എന്നാൽ പിച്ചിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അന്തരീക്ഷം മൂടിക്കെട്ടിയതാണെങ്കിൽ, തലേന്നു രാത്രിയിലെ തീരുമാനം ചിലപ്പോൾ മാറ്റേണ്ടിവന്നേക്കും. ഇത്രയും പരിചയസമ്പത്തുള്ള വിരാട് കോലി, 1986ൽ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുകയും ജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള രവി ശാസ്ത്രി എന്നിവർ ഇത്ര വലിയ അബദ്ധം എങ്ങനെ കാണിക്കുമെന്നാണു ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്.

അതും കോലിയോ പൂജാരയോ രഹാനെയോ ഫോമിൽ അല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു ഇന്ത്യ ബോൾ ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നു ഞാൻ പറയുന്നത്’– മനീന്ദറിന്റെ വാക്കുകൾ.

English Summary: "How can experienced Virat Kohli and Ravi Shastri make such a huge blunder?" - Maninder Singh blasts India for batting first