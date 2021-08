ഹെലികോപ്ടർ ഷോട്ട് തകർപ്പൻ; ധോണിയല്ല, അടിച്ചത് റാഷിദ് ഖാൻ– വിഡിയോ!

കൃത്യതയിൽ ഒരു പൊടിക്കു പിന്നിലാണെന്നു തോന്നും. എന്നാൽ ഫുട്‌വർക്കിലും എന്തിനു ബാറ്റ് സ്വിങ്ങിലും വരെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ‘തലൈവൻ’ എം.എസ്. ധോണിയെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു ‘ഹെലികോപ്ടർ’ ഷോട്ട് പായിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്താൻ ഓൾ റൗണ്ടർ റാഷിദ് ഖാൻ.



ഇംഗ്ലിഷ് ടി20 ബ്ലാസ്റ്റ് ലീഗിലാണു ധോണിയുടെ ‘ട്രേഡ്മാർക്’ ഷോട്ടിൽ റാഷിദ് വീണ്ടും കൈവച്ചത്. പന്ത് ബൗണ്ടറി ലൈനിനു മുകളിലൂടെ ഗാലറിയിലേക്കു പറന്നതോടെ ‘റാഷിദിന്റെ’ ഹെലികോപ്ടർ ഷോട്ടും വൈറലായി. 9 പന്തിൽ 3 ഫോറും 2 സിക്സും അടക്കം പുറത്താകാതെ 27 റൺസെടുത്ത റാഷിദിന്റെ ബാറ്റിങ് മികവിൽ യോർക്‌ഷയറിനെ കീഴടക്കിയ സസെക്സ് ടൂർണമെന്റിന്റെ സെമിഫൈനലിലും കടന്നു. സ്കോർ: യോർക്‌ഷയർ 20 ഓവറിൽ 177–7; സസെക്‌സ് 19.4 ഓവറിൽ 178–5.

54 റൺസ് എടുത്ത ലൂക്ക് റൈറ്റ് പുറത്താകുമ്പോൾ 21 പന്തിൽ 43 റണ്‍സാണു സസെക്സിനു വേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഹെലികോപ്ടർ ഷോട്ട് അടക്കം പുറത്തെടുത്ത് റാഷിദ് അടിച്ചു തകർത്തതോടെ മത്സരം സസെക്സിന് അനുകൂലമായി. ‘മികവു നിലനിർത്താനാകുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ അവസരം ഒരുക്കിത്തന്ന കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനു നന്ദി’– മത്സരശേഷം റാഷിദ് പ്രതികരിച്ചു.

ക്രിക്കറ്റിൽ ആദ്യമായല്ല റാഷിദ് ഹെലികോപ്ടർ ഷോട്ട് കളിക്കുന്നത്. ഐപിഎല്ലിലും ടി20 ബ്ലാസ്റ്റ് ലീഗിലും ഓസ്ട്രേലിയൻ ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിലും അടക്കം റാഷിദ് മുൻപും ഹെലികോപ്ടർ ഷോട്ടുകൾ പായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

