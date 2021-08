‘ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്നിര ദുർബലം, വാലറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം അതിശയിപ്പിക്കുന്നു’

ലണ്ടൻ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിലെ നിരുത്തരവാദിത്തപരമായ ബാറ്റിങ്ങിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യയ്ക്കു മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ നാസർ ഹുസൈന്റെ വിമർശനം. ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് നിര ദുർബലമാണെന്നും ഇത്രയും വലിയ വാലറ്റത്തെവച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ടെസ്റ്റ് കളിക്കാൻ എത്തിയതിന്റെ യുക്തി മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും നാസർ ഹുസൈൻ രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോടു പ്രതികരിച്ചു.

രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് 151 റൺസിനു ജയിച്ച അതേ ഇന്ത്യൻ നിരയാണു മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ വെറും 78 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായത്. ‘ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിര ദുർബലമാണെന്നു ഞാൻ നേരത്തെതന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇത്രയും വലിയ വാലറ്റവുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ടെസ്റ്റ് കളിക്കാനെത്തിയത് എന്നതും എന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. ബുമ്രയും ഷമിയും ലോഡ്സിൽ ചെയ്തതു നിലനിൽക്കെത്തന്നെയാണു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. നാലു 11–ാം നമ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുമായാണു അവർ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. തുടക്കത്തിലേ ഒന്നോ രണ്ടോ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമാകുക എന്നത് ഏതു മത്സരത്തിലും സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. എട്ടാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങുന്ന മുഹമ്മദ് ഷമി മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ പാഡണിയേണ്ടിവരുന്ന കാര്യം ഓർത്തു നോക്കൂ. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനു പിഴച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി. മൂന്നാം ദിവസം വൈകുന്നേരം

Some thoughts on Kohli’s struggles…. https://t.co/HjaHCko6sw — Nasser Hussain (@nassercricket) August 25, 2021

ജിമ്മി ആൻഡേഴ്സനെ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര പ്രകോപിപ്പിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ട് സഹതാരങ്ങൾ ഇതിൽ വീണുപോയി. എന്നാൽ ലോഡ്സിലെ പിഴവ് ലീഡ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് മനോഹരമായി പരിഹരിച്ചു. ലോഡ്സിലെ പിഴവിൽനിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്തുമാത്രം പഠിച്ചു എന്നറിയാൻ ലീഡ്‌സിലെ അവരുടെ ബോളിങ് പ്രകടനം മാത്രം എടുത്തുനോക്കിയാൽ മതി’– ഹുസൈന്റെ വാക്കുകൾ.

