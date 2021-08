‘സിഡ്നിയിലെ’ സച്ചിനെ ലീഡ്സിൽ കോലി മാതൃകയാക്കണമായിരുന്നു: ഗാവസ്കർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ 78 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിക്ക് ഉപദേശവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ സുനിൽ ഗാവസ്കർ. ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സന്റെ ഓഫ്സ്റ്റംപ് ലൈനിനു പുറത്തു പിച്ച്ചെയ്ത പന്തിൽ കവർ ഡ്രൈവ് പിഴച്ചതോടെയാണു മത്സരത്തിൽ കോലി പുറത്തായത്. ലോഡ്സിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും സമാനമായ രീതിയിലായിരുന്നു കോലിയുടെ പുറത്താകൽ.

2003ലെ സിഡ്നി ടെസ്റ്റിൽ ഒരു കവർ ഡ്രൈവ് പോലും കളിക്കില്ല എന്നു സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കോലിയും ഇതു മാതൃകയാക്കണമായിരുന്നുവെന്നു 71 കാരനായ ഗാവസ്കർ സ്വകാര്യ ടിവി ചാനലിലെ പരിപാടിക്കിടെ പറഞ്ഞു.

‘കോലി സച്ചിനെ ഫോണിൽവിളിച്ചു ചോദിക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. സച്ചിൻ പണ്ടു സിഡ്നിയിൽ ചെയ്ത അതേ കാര്യംതന്നെയായിരുന്നു കോലിയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ഞാൻ കവർ ഡ്രൈവ് കളിക്കില്ല എന്നു കോലി സ്വയം പറയേണ്ടിയിരുന്നു. കോലി ഇത്തരത്തിൽ പുറത്താകുന്നത് എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം ഓഫ്സ്റ്റംപിനു വളരെ അകലെക്കൂടി പോകുന്ന പന്തുകളിലാണു കോലി വിക്കറ്റ് കളയുന്നത്. 2014ൽ ഓഫ്സ്റ്റംപിന് അടുത്തുകൂടി പോകുന്ന പന്തുകളാണു കോലിയെ കുഴക്കിയിരുന്നത്,’ ഗാവസ്കറിന്റെ വാക്കുകൾ.

English Summary: He should do what Sachin Tendulkar did in Sydney: Sunil Gavaskar's advice for Virat Kohli