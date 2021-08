അജ്ഞാതവാസമല്ല, കോച്ചാണ്; അനന്തൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്പ് അർഹിച്ചിരുന്നു: ഒയാസിസ്

ബാഡ്മിന്റൺ കളിച്ചു നടന്ന കാലം. ജില്ലാ ടീം സിലക്‌ഷനു പോയി കിട്ടാതെ മടങ്ങേണ്ടി വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ. ടെന്നിസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു നടന്ന കാലത്ത് കൂട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധം കാരണം ക്രിക്കറ്റ് ടീം സിലക്‌ഷനും ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ബാഡ്മിന്റൺ വിട്ട് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് കൂടുമാറിയത് വഴിത്തിരിവായി. അപ്രതീക്ഷിതമായി വഴിമാറിയ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം വരെയെത്തി. ഇന്ന് കേരള അണ്ടർ 19 പരിശീലക വേഷത്തിലാണ്. ഇത്രയും സുനിൽ ഒയാസിസ് എന്ന കേരള ക്രിക്കറ്റ് മുൻ ക്യാപ്റ്റന്റെ ചില വിശേഷണങ്ങൾ മാത്രം!

കോവിഡിനെ പേടിച്ച് പൂട്ടിയ മൈതാനങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു തുടങ്ങി. വീണ്ടും മത്സരങ്ങളുടെ ആരവകാലം. രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം മത്സരങ്ങൾക്കു തയാറെടുക്കുന്ന കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അടുത്ത മാസം അണ്ടർ 19 ടീം മത്സരത്തിനിറങ്ങും. നവംബറിൽ കേരള സീനിയർ ടീം വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി കളിക്കും. അടുത്ത ജനുവരി –ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ രഞ്ജി ട്രോഫി. ഇനി ക്രിക്കറ്റിൽ തിരക്കിന്റെ നാളുകൾ... അണ്ടർ 19 കോച്ചും കേരള ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റനുമായ സുനിൽ ഒയാസിസ് സംസാരിക്കുന്നു...



∙ കോവിഡ് കാരണം വലിയ ഇടവേള...താരങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലേ?



ശരിയാണ്. രണ്ടു വർഷമാണ് നഷ്ടമായത്. മറ്റെല്ലാ മേഖലകളെയും പോലെ ക്രിക്കറ്റിനും വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. താരങ്ങൾക്ക് ‘മാച്ച് പ്രാക്ടീസ്’ വലിയ ഘടകമാണ്. അതു പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു. വ്യായാമങ്ങളിലൂടെ ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താം. അതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ‘ഇൻഡോർ’ പരിശീലനവും നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, കളിക്കാരന്റെ ‘ഫോം’ മത്സരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ബിസിസിഐ ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നു. ഇനി മത്സരദിനങ്ങളാണ്. അണ്ടർ 19 ഏകദിനങ്ങൾക്ക് ടീമിനെ ഒരുക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.



കേരള രഞ്ജി ടീം. ∙മനോരമ ഫയൽ ചിത്രം.

ആലപ്പുഴയിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമായി സിലക്‌ഷൻ ക്യാംപുകൾ ഉടൻ നടക്കും. അതിൽനിന്നു താരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ക്വാറന്റീൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാകും പരിശീലനം. ബയോ ബബ്ൾ സിസ്റ്റം നിർബന്ധമാക്കും. മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും വരെ അതു കർശനമായി പാലിക്കും. യഥാർഥ മത്സരങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഇത്തവണ കുറെ ക്ലബ് ടൂർണമെന്റുകളുണ്ട്. അതിലാണ് പ്രതീക്ഷ. അതു വഴി കളിക്കാരെ ട്രാക്കിൽ എത്തിക്കാനാകും. ബിസിസിഐ മറ്റൊരു നല്ല കാര്യം കൂടി ചെയ്തു. സാധാരണ അണ്ടർ 15, 19, 23 എന്നിങ്ങനെയാണ് കാറ്റഗറി. കോവിഡ് കാരണം 2 വർഷം നഷ്ടമായതു കൊണ്ട് അണ്ടർ 23 എന്നതു മാറ്റി 25 ആക്കി. കളിക്കാർക്ക് അങ്ങനെയൊരു അവസരം തുറന്നു കിട്ടി.

∙ സീനിയർ ടീമിനും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകില്ലേ?

തീർച്ചയായും. പക്ഷേ, ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അണ്ടർ 15, 19 കാറ്റഗറിക്കാർക്ക് മത്സരപരിചയം കുറവാണല്ലോ. അവരെ ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി സമയം വേണ്ടി വരും. സീനിയർ താരങ്ങൾ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളവരായതു കൊണ്ട് എളുപ്പം ട്രാക്കിലേക്കെത്തും.

∙ സുനിൽ ഒയാസിസ് സജീവ ക്രിക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പ്രകടനം കൊണ്ട് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ‘സൈലന്റ്’ ആണല്ലോ?

അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കോച്ചിന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇതിനു പുറമേ ചെന്നൈയിൽ ഇന്ത്യ സിമന്റ്സിൽ ജോലിയുണ്ട്. അതെല്ലാമായി അങ്ങനെ പോകുന്നു. വലിയ ആരവങ്ങളില്ല എന്നുമാത്രം, അല്ലാതെ അജ്ഞാത വാസമൊന്നുമല്ല.

∙ ചെറുപ്പത്തിൽ കൈവിട്ട ബാഡ്മിന്റൺ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം തിരിച്ചുപിടിച്ചല്ലോ?

ആദ്യം സിലക്‌ഷനു പോയത് ബാഡ്മിന്റനാണ്. ചെറുപ്പത്തിൽ രണ്ടും കളിക്കുമായിരുന്നു. ബാഡ്മിന്റൺ ട്രയൽസിൽ ‘മനോഹരമായി’ തോറ്റു. അവസാന ചാൻസ് ആയിരുന്ന ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിലും തോറ്റു മടങ്ങി. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് മാനാഞ്ചിറയിൽ ക്രിക്കറ്റ് സിലക്‌ഷൻ ട്രയൽസ് നടക്കുന്നത് അറിഞ്ഞത്. നേരെ അവിടേക്കു വിട്ടു. അണ്ടർ 15 സിലക്‌ഷൻ കിട്ടി.

സുനിൽ ഒയാസിസ്. ∙മനോരമ ഫയൽ ചിത്രം.

പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ വളർച്ചയുടെ നാളുകളായിരുന്നു. ബാഡ്മിന്റണിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സമയം കിട്ടിയത് ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിച്ച ശേഷമാണ്. കേരള ബാഡ്മിന്റൺ അസോസിയേഷന്റെ സംസ്ഥാന ടൂർണമെന്റിൽ 45 വയസ്സിനു മുകളിലെ വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടു വർഷം തുടർച്ചയായി ഡബിൾസ് ജേതാക്കളായി. റാണ ദിവാകരൻ എന്ന സുഹൃത്തായിരുന്നു കൂടെ കളിച്ചിരുന്നത്.

∙ മകളും ബാഡ്മിന്റൺ താരമാണല്ലോ?

ചെന്നൈയിൽ ഒരു വെക്കേഷൻ ക്യാംപിൽ ആകസ്മികമായാണ് മകൾ നയന എസ്. ഒയാസിസ് പങ്കെടുക്കാനിടയായത്. അന്ന് 9 വയസ്സായിരുന്നു. അതുവരെ അവളുടെ കളി ഞാൻ കണ്ടിട്ടു പോലുമില്ലായിരുന്നു. അവിടെനിന്ന് അണ്ടർ 11 ജില്ലാ ചാംപ്യൻഷിപ്പിന് അവസരം കിട്ടി. റണ്ണറപ്പായതോടെ ത്രില്ലായി. പിന്നെ കളി സീരിയസ് ആയി. സംസ്ഥാനതല മത്സരങ്ങളിൽ വരെയെത്തി.

അണ്ടർ 15 ദേശീയ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഡബിൾസിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി. സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ ‘ഒളിംപ്യ സ്കീം’ പ്രകാരമുള്ള സൗജന്യ പരിശീലനത്തിനും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ, അവിടെയും കോവിഡ് വില്ലനായി. കുറച്ചുകാലമായി എല്ലാം മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ജില്ലാ തല മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

∙ താങ്കളുടെ കരിയറിൽ അസ്ഹറുദ്ദീന്റെ ടീമിനെ തോൽപിച്ചതു വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നല്ലോ?

അത് ക്രിക്കറ്റ് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമാണ്. വെള്ളായണി കാർഷിക കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹൈദരാബാദ് – കേരളം മത്സരം. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ, വെങ്കിടപതി രാജു എന്നിവരൊക്കെയാണ് ഹൈദരാബാദ് ടീമിൽ. അന്നത്തെ മാച്ചിൽ ഞാൻ 116 റൺസ് സ്കോർ ചെയ്തു. അസ്ഹറുദ്ദീന്റെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. പുറമേ മറ്റൊരു റൺ ഔട്ടും. ആ കളി നമ്മൾ ജയിച്ചു. അതൊരു സ്വപ്നം പോലെയായിരുന്നു.

പക്ഷേ, വ്യക്തിപരമായി ഞാനിപ്പോഴും വലിയ നേട്ടമായി കാണുന്നൊരു മത്സരമുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ആർഇസി മൈതാനത്ത് ആന്ധ്രക്കെതിരെ നടന്ന രഞ്ജി ട്രോഫി. ആന്ധ്രയുടെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഒരാൾ പരുക്കേറ്റ് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല. ശേഷിച്ച 9 പേരിൽ 5 പേരുടെ വിക്കറ്റ് എനിക്കായിരുന്നു. മറ്റു 4 പേർ പുറത്തായത് എന്റെ ക്യാച്ചിലൂടെയും. ശരിക്കും അതൊരു റെക്കോർഡ് അല്ലേ...ആ മത്സരമാണ് എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവയിലൊന്ന്.

∙ അരങ്ങേറ്റം അനന്തപത്മനാഭന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ, അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു..എന്നിട്ടും?

സത്യത്തിൽ 1992–93 സീസണിൽ പി.ടി.സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിലായിരുന്നു അരങ്ങേറ്റം. അന്ന് 5 മാച്ചുകളിലും അവസാന പതിനൊന്നിൽ സ്ഥാനം ഇല്ലാതെ പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. 1993–94 സീസണിൽ അനന്തൻ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നപ്പോഴാണ് അവസരം കിട്ടിയത്. അതു ശരിക്കും മുതലാക്കിയതോടെ പിന്നെ തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വന്നില്ല.

അനന്തപത്മനാഭൻ. ∙മനോരമ ഫയൽ ചിത്രം

പക്ഷേ, അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീമിലൊരു സ്ഥാനം എന്നത് വലിയൊരു കടമ്പയായിരുന്നു. അതിനുള്ള പരിശ്രമത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ ബോധവാന്മാരായിരുന്നില്ല. അന്ന് മാക്സിമം സൗത്ത് സോണിൽ കളിക്കുക എന്നതായിരുന്നു സ്വപ്നം. ഇന്നത്തെ പോലെ അത്ര അവസരങ്ങളില്ലായിരുന്നല്ലോ അക്കാലത്ത്. അനിൽ കുംബ്ലെയുടെയും ഡബ്ലു.സി. രാമന്റെയും കീഴിൽ സൗത്ത് സോണിൽ കളിച്ചത് അന്നത്തെ വലിയ അംഗീകാരമായി ഞാൻ കാണുന്നു. അതിനു മുകളിലോട്ടു കയറാൻ ശ്രമിച്ചില്ല, കഴിഞ്ഞതുമില്ല.

∙ അനന്തപത്മനാഭനും അങ്ങനെയാണോ?

അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ ടീം സ്ഥാനം അർഹിച്ചിരുന്നു. ടീമിൽ എത്തിയാൽ നന്നായി തിളങ്ങുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, കുംബ്ലെ എന്ന പ്രതിഭ ടീമിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായതോടെ അനന്തന് പ്രതീക്ഷയില്ലാതായി. അതിൽ അനന്തൻ ഒരിക്കലും ദുഃഖിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം കരിയറിൽ തൃപ്തനായിരുന്നു.

∙ ഐപിഎൽ പോലുള്ള ടൂർണമെന്റുകൾ പുതിയ താരങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരമാണല്ലേ?

ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ എത്താൻ നല്ല അവസരമാണ്. പക്ഷേ, ‘സർവൈവ്’ ചെയ്യുക എന്നതും പ്രധാനമാണ്. എല്ലാവരും ട്വന്റി20 സ്പെഷലിസ്റ്റുകളാകാൻ നോക്കി ടീമിലേക്കുള്ള കുറുക്കു വഴി തേടിയാൽ ശരിയാകുമോ? ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് മിടുക്ക് തെളിയിച്ച് ടീമിൽ എത്തുന്നവർക്ക് കുറേ പ്ലസ് പോയിന്റുകളുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് എന്നത് അൽപം ട്രിക്കി ആണ്. ചിന്താശേഷി, ഫിറ്റ്നെസ് എല്ലാം പ്രധാനം. റൂട്ട് നന്നായി തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പണിപാളും.

∙ കൂടെ കളിച്ച രണ്ടുപേർ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തിയല്ലോ..

ടിനു യോഹന്നാനും എസ്.ശ്രീശാന്തും സഹതാരങ്ങളായിരുന്നു എന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ചെന്നൈയിൽ വച്ച് ഞാനും ശ്രീശാന്തും ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് താരം ബ്രയാൻ ലാറയെ കണ്ടുമുട്ടി. അവിടെ ശ്രീശാന്ത് എന്നെ ലാറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ‘ഹീ ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ’ എന്നാണ്.

∙ വിലക്കുകാലം കഴിഞ്ഞു, ശ്രീശാന്തിന്റെ ഭാവി എന്താണ്?

ഏഴു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള ശ്രീശാന്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് അത്ര മോശമായിരുന്നില്ല. കുറച്ചു മത്സരങ്ങളല്ലേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ശരിക്കുമുള്ള അളവുകോൽ (റിയൽ ടെസ്റ്റ്) രഞ്ജി ട്രോഫിയാണ്. അത് കോവിഡ് കാരണം നടന്നിട്ടുമില്ല. സന്ദീപ് വാരിയർ തമിഴ്നാട് ടീമിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ട് ശ്രീശാന്തിന് രഞ്ജിയിൽ അവസരം കിട്ടുമെന്നും തിളങ്ങുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷ‌.

∙ കോച്ചിന്റെ ജോലി എങ്ങനെ? പ്രതീക്ഷയുള്ള താരങ്ങളുണ്ടോ?

ഒടേറെ പ്രതിഭകൾ ഉണ്ട്. പരിശീലക വേഷം ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുന്നു. കോച്ചായി ചുമതലയേറ്റ് ആദ്യ വർഷം അണ്ടർ 19 ടൂർണമെന്റിൽ ക്വാർട്ടർ വരെയെത്തി. ഇന്ത്യയ്ക്കായി അണ്ടർ 19 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച വത്സൻ ഗോവിന്ദും വരുൺ നായനാരും എന്റെ ശിഷ്യരാണ്. എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു വത്സന്റേത്. ബിസിസിഐ അവാർഡും ലഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്. പ്രതിഭയുള്ള കുറേ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴുള്ള സംഘത്തിലുണ്ട്.

∙ കുടുംബം?

ഭാര്യ രമ്യ, മക്കൾ നയന എസ്. ഒയാസീസ്, തന്മയ എസ്. ഒയാസീസ് എന്നിവർക്കൊപ്പം കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ്ഹില്ലിലാണ് താമസം.

സുനിൽ ഒയാസിസ്, ഭാര്യ രമ്യ. ∙മനോരമ ഫയൽ ചിത്രം.

∙ കോഴിക്കോട്ടുകാരന് എങ്ങനെ ഒയാസിസ് എന്നു പേര്?

അതൊരു പഴയകഥയാണ്. അമ്മയുടെ വീട് പാലക്കാടാണ്. അമ്മ വീട്ടുകാർക്ക് ശ്രീലങ്കയിൽ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു. അതെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് തിരികെ പാലക്കാട് വന്ന് ഒരു വീട് വാങ്ങി. ആ വീടിന്റെ പഴയ പേരായിരുന്നു ഒയാസിസ്. അച്ഛന് ആ പേര് വലിയ ഇഷ്ടമായി. ജ്യേഷ്ഠന്റെയും എന്റെയും പേരിനൊപ്പം അച്ഛൻ ഇനീഷ്യലിനു പകരം ഒയാസിസ് എന്നു ചേർത്തു. സ്കൂളിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ സുനിൽ കുമാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആര് ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒയാസീസ് എന്നു ചേർത്തത്. അതൊരു വെറൈറ്റി ആയതിനാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി.

അച്ഛന്റെ ദീർഘവീക്ഷണം ശരിയായി. ക്രിക്കറ്റ് രേഖകളിൽ എന്നും മായാതെ ആ പേരുണ്ടാകും. ഒയാസിസ് എന്ന പേര്. കടംകൊണ്ട പേര് അങ്ങനെ മലയാളികൾക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കാവുന്ന പേരായി മാറിയത് കാലത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഇന്നിങ്സ്!



സുനിൽ ഒയാസിസിന്റെ പ്രകടനം

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരം: 74

റൺസ്: 3906

സെഞ്ചുറികൾ: 6

അർധ സെഞ്ചുറികൾ: 26

വിക്കറ്റ്: 89

ലിസ്റ്റ് എ മത്സരം: 73



റൺസ്: 1759

സെഞ്ചുറി: 1

അർധ സെഞ്ചുറികൾ: 9

വിക്കറ്റ്: 51

English Summary: Interview with Former Ranji Captain and Present Under-19 Kerala Team Coach Sunil Oasis