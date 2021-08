ലോർഡ്സിൽ ഫീൽഡിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ‘സഹായം’; ലീഡ്സിൽ ബാറ്റുമായി ജാർവോ– വിഡിയോ

ലണ്ടൻ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം ലോർഡ്സിലെ കാണികളെ രസിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയെ ഫീൽഡിങ്ങിൽ ‘സഹായിക്കാൻ’ എത്തിയ ഇംഗ്ലിഷുകാരൻ, ലീഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിനവും കളത്തിൽ. ഇത്തവണ ഹെൽമറ്റും പാഡും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ‘സംവിധാനങ്ങളുമായി’ ബാറ്റുമെടുത്താണ് ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കാൻ 69–ാം നമ്പർ ജഴ്സിയുമായി ‘ജാർവോ’ എത്തിയത്. ഓപ്പണർ രോഹിത് ശർമ പുറത്തായതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ജാർവോയുടെ വരവ്. ക്രീസിലെത്തിയ ഇയാൾ ബാറ്റിങ്ങിനായി ‘തയാറെടുക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും’ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ഓടിയെത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി.

മത്സരത്തിൽ 354 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡ് വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ‘സഹായിക്കാൻ’ ബാറ്റുമായി ജാർവോ കളത്തിലെത്തിയത്. അർധസെഞ്ചുറിയുമായി ഇന്ത്യൻ പോരാട്ടം നയിച്ച ഓപ്പണർ രോഹിത് ശർമ പുറത്തായതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ച് ബാറ്റുമായി ജാർവോയുടെ വരവ്. ഹെൽമറ്റിനടിയിൽ സർജിക്കൽ മാസ്കും ധരിച്ചിരുന്നു. ഉടനടി സ്ഥലത്തെത്തിയ സുരക്ഷാ ഉദ്യേഗസ്ഥർ ഇയാളെ പുറത്താക്കി. ആദ്യം ഗ്രൗണ്ട് വിടാൻ വിസമ്മതിച്ച ജാർവോയെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് പുറത്താക്കിയത്.

∙ ലോർഡ്സിലും ‘സഹായിക്കാൻ’ ജാർവോ

ലോർഡ്സിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിണിഞ്ഞ് ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങിയ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് ഫീൽഡിങ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ‘ക്യാപ്റ്റന്റെ റോളി’ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അപകടം മണത്ത സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ഓടിയെത്തിയ ഇദ്ദേഹത്തെ ഗ്രൗണ്ടിൽനിന്ന് മാറ്റി. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് സിറാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ രസകരമായ ഈ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

മൂന്നാം ദിനം ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുശേഷമാണ് ആരാധകരെയും താരങ്ങളെയും രസിപ്പിച്ച സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ രണ്ടാം സെഷനായി ഗ്രൗണ്ടിലേക്കു വരുമ്പോഴാണ് ഗാലറിയിൽനിന്ന് ഒരു ‘അജ്ഞാതൻ’ കൂടി ഒപ്പം കൂടിയത്. ഇന്ത്യയുടെ അതേ ജഴ്സി ധരിച്ചെത്തിയ ഇദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇയാൾ ധരിച്ചിരുന്ന 69–ാം നമ്പർ ജഴ്സിയിൽ ‘ജാർവോ’ എന്നാണ് പേരിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

പിന്നീടാണ് ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞെത്തിയ ‘ഇംഗ്ലിഷുകാരനെ’ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഉടൻ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയ ഇവർ ഇയാളെ ഗാലറിയിലേക്ക് തിരികെ അയയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുമായി തർക്കിച്ച ഇദ്ദേഹം ഗ്രൗണ്ടിൽത്തന്നെ തുടരാനുള്ള പുറപ്പാടിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഫീൽഡിങ് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഗ്രൗണ്ടിൽത്തന്നെ തുടരാൻ ഇദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ബലമായി ഗ്രൗണ്ടിൽനിന്ന് നീക്കി.

