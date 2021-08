ടീമിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്പിന്നറെ പുറത്തിരുത്തുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല: വെങ്സർക്കാർ

മുംബൈ∙ ടീമിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്പിന്നറായ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനെ തുടർച്ചയായി പുറത്തിരുത്തുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ താരവും ചീഫ് സിലക്ടറുമായിരുന്ന ദിലീപ് വെങ്സർക്കാർ. നാലാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ടീമിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും വെങ്സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹനുമ വിഹാരിയേക്കാൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യം സൂര്യകുമാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘അശ്വിനെ ഇത്രയും കളികളായിട്ടും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ടീമിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്പിന്നറെ പുറത്തിരുത്തുന്നതിന്റെ കാരണവും പിടികിട്ടുന്നില്ല. ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ആറു ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെയും നാലു ബോളർമാരെയും കളിപ്പിക്കണം’ – വെങ്സർക്കാർ പറഞ്ഞു.

ഹനുമ വിഹാരിക്കും ഇതുവരെ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ നാലാം ടെസ്റ്റിൽ കളിപ്പിക്കണമെന്ന് വെങ്സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ ആറു സ്പെഷലിസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ വേണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.

‘ഹനുമ വിഹാരിയേക്കാൾ നല്ലത് സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ് നിര ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഒരു ബോളറെ മാറ്റി ആറ് സ്പെഷലിസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുമായി കളിക്കണം. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇപ്പോഴുള്ള താരങ്ങളിൽ ആരോടും കിടപിടിക്കുന്ന താരമാണ് സൂര്യകുമാർ. അദ്ദേഹം ടീമിനൊപ്പമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയും കളത്തിലിറക്കാൻ വൈകരുത്’ – വെങ്സർക്കാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Suryakumar Yadav should be included in the XI before it is too late"- Dilip Vengsarkar