ടീമിലുള്ള ആറിൽ ആരെയെങ്കിലും തൊടുമോ? ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല: തുറന്നടിച്ച് ചോപ്ര

മുംബൈ∙ ലീഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ കൂറ്റൻ തോൽവി വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ് നിരയെ പുതുക്കിപ്പണിയണമെന്ന് ആവശ്യമുയരുന്നതിനിടെ, ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് തുറന്നടിച്ച് മുൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ കളത്തിലിറക്കണമെന്ന് മുൻ താരങ്ങളായ ദിലീപ് വെങ്സർക്കാർ, ഫാറൂഖ് എൻജിനീയർ തുടങ്ങിയവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ്, ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് ചോപ്ര തുറന്നടിച്ചത്.

തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പുതിയ വിഡിയോയിലാണ് ചോപ്ര ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. സൂര്യകുമാറിനെ ടീമിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെങ്കിൽത്തന്നെ ആരെ പുറത്തിരുത്തുമെന്നാണ് ചോപ്രയുടെ ചോദ്യം.

‘സൂര്യകുമാർ യാദവിനായി എല്ലാവരും വാദിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എനിക്കും അദ്ദേഹത്തെ കളിപ്പിക്കുന്നതിനോട് അനുകൂല നിലപാടാണുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലി എനിക്ക് ഇഷ്ടവുമാണ്. പക്ഷേ, സൂര്യകുമാറിനെ കളിപ്പിക്കാൻ ആരെ പുറത്തിരുത്തും? ആറാം നമ്പറിൽ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാനായി ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമോ?’ – ചോപ്ര ചോദിച്ചു.

‘ഇപ്പോൾ ടീമിലുള്ളവരെ ആരെയും തൊടാൻ പറ്റില്ല. രോഹിത് ശർമ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, ചേതേശ്വർ പൂജാര, വിരാട് കോലി, അജിൻക്യ രഹാനെ, ഋഷഭ് പന്ത് – ഈ ആറു പേരും അടുത്ത ടെസ്റ്റിൽ കളിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ? ഇവരെല്ലാം ടീമിൽ തുടരുമ്പോൾ സൂര്യകുമാറിനെ എവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കും?’ – ചോപ്ര ചോദിച്ചു.

ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനായി ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ടീമിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഓപ്പണർ ശുഭ്മൻ ഗിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പരുക്കേറ്റ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതോടെയാണ് ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന സൂര്യകുമാർ യാദവിനെയും പൃഥ്വി ഷായെയും സിലക്ടർമാർ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പകരക്കാരായി അയച്ചത്. സൂര്യകുമാർ ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. 77 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 5326 റൺസാണ് സൂര്യകുമാറിന്റെ സമ്പാദ്യം. ഇതിൽ 14 സെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

English Summary: Former India batsman doubts Suryakumar Yadav's inclusion in playing XI for 4th Test