4.4–2–4–6; വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ബോളിങ് റെക്കോർഡുമായി ബിന്നി കളമൊഴിഞ്ഞു!

ബെംഗളൂരു∙ രാജ്യന്തര ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിങ് പ്രകടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ റെക്കോർഡ് കൈവശം വയ്ക്കുന്ന താരമാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളർമാരുടെ പട്ടികകളിലൊന്നും ഇടംപിടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്റ്റുവാർട്ട് ബിന്നി. ഇന്ന് രാജ്യാന്തര, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച അതേ ബിന്നി തന്നെ. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയ 2014ലാണ് ബിന്നി ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച പ്രകടനവുമായി റെക്കോർഡ‍് ബുക്കിലേക്ക് നടന്നുകയറിയത്. ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ മിർപുരിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബിന്നിയുടെ ബോളിങ് പ്രകടനം ഇങ്ങനെ: 4.4 ഓവറിൽ നാലു റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് ആറു വിക്കറ്റ്!

ഇന്ത്യയുടെ ബംഗ്ലദേശ് പര്യടനത്തിലെ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലാണ് ബിന്നിയുടെ ഐതിഹാസിക ബോളിങ് പ്രകടനം പിറന്നത്. ഒന്നാം ഏകദിനം ജയിച്ച ഇന്ത്യ പരമ്പരയിൽ മുന്നിലായിരുന്നു. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ആതിഥേയരായ ബംഗ്ലദേശ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ബോളിങ്. മത്സരം മഴ തടസപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് 41 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയിരുന്നു. ബോളർമാർ അടക്കിവാണ പിച്ചിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് കാര്യമായ റോളില്ലാതെ പോയതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആകെ നേടാനായത് വെറും 105 റണ്‍സ്! ട്വന്റി20 പോലും തോറ്റുപോകുന്ന രീതിയിൽ ‘കുഞ്ഞനായി’ മാറിയ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ 25.3 ഓവറിലാണ് 105 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായത്.

ഇന്ത്യയെ നയിച്ച സുരേഷ് റെയ്നയായിരുന്നു ടീമിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. 23 പന്തിൽ മൂന്നു ഫോറുകളോടെ നേടിയത് 27 റൺസ്. റെയ്നയ്ക്കു പുറമെ രണ്ടക്കം കണ്ടത് ഓപ്പണർ റോബിൻ ഉത്തപ്പ (24 പന്തിൽ 14), ചേതേശ്വർ പൂജാര (34 പന്തിൽ 11), പതിനൊന്നാമനായി എത്തിയ ഉമേഷ് യാദവ് (13 പന്തിൽ 17) എന്നിവർ മാത്രം. അജിൻക്യ രഹാനെ (0), അമ്പാട്ടി റായുഡു (1), വൃദ്ധിമാൻ സാഹ (5), സ്റ്റുവാർട്ട് ബിന്നി (3), അക്ഷർ പട്ടേൽ (8), അമിത് മിശ്ര (4) എന്നിവരെല്ലാം നിരാശപ്പെടുത്തി. മോഹിത് ശർമ നാലു റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.

ഇന്ത്യയെ തീരെച്ചെറിയ സ്കോറിൽ ഒതുക്കിയതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിൽ കളത്തിലിറങ്ങിയ ബംഗ്ലദേശിനെ സ്റ്റുവാർട്ട് ബിന്നിയെന്ന സാധാരണ ബോളർ അസാധാരണ പ്രകടനത്തിലൂടെ കെട്ടുകെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ് മത്സരം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. മോഹിത് ശർമയുടെ മികവിൽ ബംഗ്ലദേശിനെ രണ്ടിന് 13 റൺസ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്ത്യ തള്ളിയിട്ടതാണ്.

മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ മുഷ്ഫിഖുർ റഹിം – മുഹമ്മദ് മിഥുൻ സഖ്യം ബംഗ്ലദേശിനെ കരകയറ്റുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ബിന്നിയുടെ വരവ്. ബംഗ്ലാ നായകൻ കൂടിയായ റഹിമിനെ വൃദ്ധിമാൻ സാഹയുടെ കൈകളിലെത്തിച്ചാണ് ബിന്നി വിക്കറ്റ് വേട്ട തുടങ്ങിയത്. 24 പന്തിൽ 11 റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു റഹിമിന്റെ സമ്പാദ്യം. പിന്നാലെ മുഹമ്മദ് മിഥുൻ (26), മഹ്മൂദുല്ല (0), നാസിർ ഹുസൈൻ (5), മഷ്റഫെ മൊർത്താസ (2), അൽ അമീൻ ഹുസൈൻ (0) എന്നിവരെക്കൂടി പുറത്താക്കി ഇന്നിങ്സിന് വിരാമമിടുമ്പോൾ ബിന്നിയുടെ ബോളിങ് ഫിഗർ ഇങ്ങനെ: 4.4-2-4-6 !

ഇതിനിടെ ഷാക്കിബ് അൽ ഹസൻ (4), സിയാവുർ റഹ്മാൻ (0) എന്നിവരെക്കൂടി മോഹിത് ശർമ തന്നെ പുറത്താക്കി. 106 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ബംഗ്ലദേശിന് ആകെ നേടാനായത് 17.4 ഓവറിൽ വെറും 58 റൺസ്. മഴനിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യൻ വിജയം 47 റൺസിന്! ഇന്നും ഏകദിനത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ബോളറുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം ബിന്നിയുടെ പേരിൽത്തന്നെ!

