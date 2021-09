അശ്വിനെ നേരിടാൻ ഞങ്ങൾ റെഡി: നാലാം ടെസ്റ്റിനു മുൻപേ റൂട്ടിന്റെ വാക്ക്!

ലണ്ടൻ ∙ നാലാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിന്റെ ബോളിങ്ങിനെ നേരിടാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് തയാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞതായി ക്യാപ്റ്റൻ ജോ റൂട്ട്. അശ്വിൻ ലോകോത്തര താരമാണ്. അതു തെളിയിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോളിങ് റെക്കോർഡുകൾ. ലണ്ടനിൽ നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന നാലാം ടെസ്റ്റിൽ അശ്വിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കെയാണ് ഇംഗ്ലിഷ് ക്യാപ്റ്റന്റെ പ്രതികരണം.

ആദ്യ 3 ടെസ്റ്റുകളിലും അശ്വിനെ പുറത്തിരുത്തി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് അവസരം നൽകിയിരുന്നു. മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടതോടെ അശ്വിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നു മുൻകാല താരങ്ങൾ അടക്കം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Summary: India vs England: 'We Will Play the Ball, Not Reputation' - Joe Root on Tackling R Ashwin