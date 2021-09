നാട്ടിലെ ‘സുഖമുള്ള’ പിച്ചുകളിൽ ബാറ്റിങ്ങിനെ നയിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് വിദഗ്ധർ ഏറെയുണ്ട്. വിദേശത്താണെങ്കിലും, അവിടുത്തെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും വെല്ലുവിളികളിലും ബാറ്റിങ് കയ്യാളാൻ ആദ്യം അവസരം കിട്ടുന്ന സ്ഥിരം മുഖങ്ങൾ ചിലതുണ്ട്. അവിടെ ഒരു രക്ഷയുമില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ടീം മാനേജ്മെന്റ് ബാറ്റുമായി ക്രീസിലേക്ക് ഉന്തിവിടുന്ന താരങ്ങളിലൊരാളാണ് ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹനുമ വിഹാരി. ഹൈദരാബാദിൽനിന്നുള്ള ഈ പഴയ മോഡൽ ടെസ്റ്റ് താരം ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അരങ്ങേറിയിട്ട് വർഷം മൂന്ന് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും കളിച്ചത് 12 ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ്. അതിൽ 11 ടെസ്റ്റുകളും വിദേശത്തായിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് വിദഗ്ധർക്ക് ചിരപരിചിതമായ നാട്ടിലെ പിച്ചുകളിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ എണ്ണം കുറച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ‘കിഴിവ്’ വിഹാരിയുടെ തലയിലാണ് കൊള്ളുന്നത്. വിദേശത്തു ചെന്നാലും ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള പരീക്ഷകൾ എഴുതാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയോഗം. ഓവൽ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ടീമിൽ മാറ്റങ്ങൾക്കൊരുങ്ങുമ്പോൾ വിഹാരിക്കും പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. എന്നാൽ വിഹാരിയല്ല, സൂര്യകുമാർ യാദവിന് ആണ് അവസരം നൽകേണ്ടതെന്ന അഭിപ്രായവുമായി ദിലീപ് വെങ്സർക്കാർ അടക്കമുള്ള മുൻ താരങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനി ഈ വർഷം ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾക്കു സാധ്യത കാണുന്നില്ല.

ഹനുമ വിഹാരി (ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച ചിത്രം)

ഐപിഎലും ട്വന്റി20 ലോകകപ്പുമാണ് ഉടൻ വരാനിരിക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റിൽ അവസരം കാത്തിരിക്കുന്ന യുവതാരങ്ങളുടെ വരി കാണുമ്പോൾ, അവസാന ടെസ്റ്റിൽ ചങ്കുകൊടുത്ത് രക്ഷിച്ചെടുത്ത താരത്തിന് ഇനി അവസരം ലഭിക്കില്ലേയെന്നു പോലും സംശയം തോന്നും.

∙ ആർക്കും അത്ര താൽപര്യം പോര

കണക്കുകൾ നിരത്തിയാൽ ‘എക്സട്രാ ഓർഡിനറി’ ആയി ഒന്നുമില്ല വിഹാരിയുടെ കരിയറിൽ. സ്ട്രൈക് റേറ്റിന് ലവലേശം ബഹുമാനം കൊടുക്കാത്ത, പഴയ രീതിയിൽ ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന താരം. ട്വന്റി20 കണ്ട് കണ്ണിനു ക്ഷമകെട്ട ആരാധകർക്ക് വിഹാരിയുടെ മെല്ലെപ്പോക്ക് അത്ര പഥ്യമല്ല. 12 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് 624 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. വിൻഡീസിൽ നേടിയ ഒരു സെഞ്ചുറി കൂടാതെ 4 അർധസെ‍ഞ്ചുറികൾ ഉണ്ട്. ശരാശരി 32.84. ഓഫ് ബ്രേക്ക് ബോളർ കൂടിയായ വിഹാരി 5 വിക്കറ്റും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഹനുമ വിഹരിയും ഭാര്യയും (ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച ചിത്രം)

ബോളുകൾ വെറുതേ വിട്ട് അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രം ഷോട്ട് കളിക്കുന്ന വിഹാരിയെ വെറുത്തവർ കയ്യടിച്ചു പോയത് അദ്ദേഹം അവസാനം പാഡുകെട്ടിയെത്തിയപ്പോഴാണ്. മറക്കാറായിട്ടില്ല, സിഡ്നി ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലായിരുന്നു. അന്ന് പരാജയം മണത്ത ഇന്ത്യയെ ദേഹമാസകലം ഏറുവാങ്ങി 161 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 23 റൺസ് നേടിയാണ് അശ്വിനൊത്ത് വിഹാരി കാത്തത്. 128 പന്തിൽ 39 റൺസുമായി അശ്വിനും പുറത്താകാതെ നിന്നു. അവസാന അസ്ത്രവും കഴിഞ്ഞതോടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അന്ന് സമനിലയ്ക്കായി അടിയറവു പറഞ്ഞത്. പരുക്കുകാരണം ഗാബ ടെസ്റ്റിൽ ഇരുവർക്കും ഇറങ്ങാനുമായില്ല.

∙ ഐപിഎൽ ഇല്ല, കൗണ്ടിക്ക് പോയി

ഐപിഎലിൽ ഒറ്റ ടീമും എടുക്കാതായതോടെ വിഹാരി വർവിക്‌ഷറിനായി കൗണ്ടി കളിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പോയി. ടെസ്റ്റ് ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ഒരുക്കങ്ങളുടെകൂടി ഭാഗമായായിരുന്നു തീരുമാനം. പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയമായില്ലെങ്കിലും മത്സര പരിചയം നേടാൻ ഉപകരിച്ചു. പക്ഷേ ഫൈനലിൽ വിഹാരിയെ ടീമിലെടുത്തില്ല. കിവീസിനോടു തോറ്റ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ അന്ന് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ മിസ് ചെയ്തു. റൺസ് നേടിയില്ലെങ്കിലും എതിരാളികളുടെ ക്ഷമയും ബോളിന്റെ പുതുമയും നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിഹാരിയുടെ സാന്നിധ്യം നിർണായകമാണ്. 2 തവണ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

മൂന്നു വർഷം മുൻപ് ഓവലിലാണ് വിഹാരിയുടെ അരങ്ങേറ്റം. അന്ന് ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 56 റൺസ് നേടിയിരുന്നു. 3 വിക്കറ്റുമായി ബോളിങ്ങിലും തിളങ്ങി. വീണ്ടും ഓവലിലെത്തുമ്പോൾ ഭാഗ്യം തന്റെ നേരെ കറങ്ങി വരുമോയെന്നാണ് വിഹാരി ഉറ്റു നോക്കുന്നത്.

English Summary: Will Team India include all-rounder Hanuma Vihari for the remaining Tests?