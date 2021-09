സ്ത്രീകളെ ജോലി ചെയ്യാൻ താലിബാൻ ‘അനുവദിക്കുന്നത്’ സംഭവം തന്നെ: അഫ്രീദിക്ക് പരിഹാസം

കറാച്ചി ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭരണം പിടിച്ച താലിബാനെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ച പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ആരാധകർ അഫ്രീദിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്. ‘ഇത്തവണ തികച്ചും പോസിറ്റീവായ മനോഭാവത്തോടെയാണ് താലിബാൻ ഭരണം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെ’ന്നായിരുന്നു അഫ്രീദിയുടെ പരാമർശം. താലിബാൻ ഭരണം പിടിച്ചതിനു പിന്നാലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് ജനങ്ങൾ കൂട്ടപ്പലായനം തുടരുമ്പോഴാണ് ‘നല്ല വാക്കുകളു’മായി അഫ്രീദി രംഗത്തെത്തിയത്.

പാക്കിസ്ഥാനിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകയായ നൈല ഇനായത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിലാണ് അഫ്രീദി താലിബാനെ പുകഴ്ത്തിയത്. ‘താലിബാൻ ഇത്തവണ സ്ത്രീകൾക്കും തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുമാണ് താലിബാൻ. പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയ്ക്കും അവർ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റിനോടും തികച്ചും പോസിറ്റിവായ സമീപനമാണ് താലിബാന്റേത്’ – അഫ്രീദി പറഞ്ഞു.

താലിബാനു കീഴിൽ ഭാവിയെന്താകുമെന്ന ആശങ്കയിൽ കായിക താരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നതിനിടെയാണ് താലിബാനെക്കുറിച്ച് നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അഫ്രീദി രംഗത്തെത്തിയത്.

സ്ത്രീകളെ ജോലി ചെയ്യാൻ താലിബാൻ ‘അനുവദിക്കുന്നത്’ വലിയ സംഭവം തന്നെയാണെന്ന് ഒരു ആരാധിക സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു. അഫ്രീദിക്ക് ഇപ്പോഴും മാനസികമായി 14 വയസ് മാത്രമാണ് പ്രായമെന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. ആരാധകരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ:

