കോലിയാണെങ്കിലും രോഹിത്താണെങ്കിലും ഉള്ളത് മുഖത്തുനോക്കി പറയും: ശാസ്ത്രി

ലണ്ടൻ∙ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയും തമ്മിൽ സ്വർച്ചേർച്ചയിലല്ലെന്ന വാർത്തകളിൽ യാതൊരുവിധ കഴമ്പുമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി. ഇരുവരും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതായി വാർത്തകളിൽ വായിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇവർ തമ്മിൽ യഥാർഥത്തിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ചേർച്ചക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ടീമിന്റെ പ്രകടനം മോശമാകില്ലേയെന്നും ശാസ്ത്രി ചോദിച്ചു. ‘ടൈംസ് നൗ’ പ്രതിനിധിയുമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രി കോലി–രോഹിത് സംഘർഷം തള്ളിയത്.

‘ഇരുവരും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതായി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ചോദിച്ചാലും എന്റെ മറുപടി ഇതാണ്; നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഇക്കാര്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടിയില്ല. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സ്വർച്ചേർച്ചയില്ലായ്മ ടീമിനെ ബാധിക്കുന്നതും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. ടീമിനെ ബാധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ അതു കോലിയുടേയോ രോഹിത്തിന്റേയോ മുഖത്തു നോക്കിത്തന്നെ പറയാൻ എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ടീമിനൊപ്പമെത്തിയ അന്നുതൊട്ട് ഇന്നുവരെ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെട്ടിത്തുറന്നു പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ’ – ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

2019ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനു പിന്നാലെയാണ് വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശർമയും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതായി വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത്. അന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദ്യമുയർന്നപ്പോൾ കോലിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ:

‘ഇതേക്കുറിച്ച് ഞാനും കേട്ടു. ടീമിന്റെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനും വിജയത്തിനും ഡ്രസിങ് റൂമിലെ അന്തരീക്ഷം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ പറയുന്ന കാര്യം (കോലി–രോഹിത് ഉടക്ക്) വാസ്തവമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നോ? ഇത്തരം വാർത്തകൾ പടച്ചുവിടുന്നത് തന്നെ വിഡ്ഢിത്തമാണ്. നിങ്ങൾ സത്യത്തിനു നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു. ഇത്തരം വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അപമാനകരമാണ്. നിങ്ങൾ ഡ്രസിങ് റൂമിൽ വന്നു പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ. എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്നുള്ള വിഡിയോകൾ ഞങ്ങൾ കാണിക്കാം’ – അന്ന് കോലി പറഞ്ഞു.

