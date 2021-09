ഞാൻ ഇന്ത്യയെ ജയിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന് ഭയം: ‘കുറ്റപ്പെടുത്തി’ ജാർവോ

ലണ്ടൻ∙ ‘ഞാൻ കളത്തിലിറങ്ങിയാൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ജയിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഭയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത്’ – ലോർഡ്സിലെ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനും ലീഡ്സിലെ മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനുമിടെ അനധികൃതമായി ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ആജീവനാന്ത വിലക്കു നേരിടുന്ന ഇംഗ്ലിഷുകാരൻ ഡാനിയൽ ജാർവിസ് എന്ന ജാർവോയുടെ വാക്കുകളാണിത്! ലോർഡ്സിൽ ഫീൽഡിങ്ങിനിടെ ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞെത്തിയാണ് ജാർവോ ഞെട്ടിച്ചത്. ലീ‍ഡ്സിലാകട്ടെ ബാറ്റുമായെത്തി ഇന്ത്യയെ ‘സഹായിക്കാനും’ ശ്രമിച്ചു. രണ്ടു തവണയും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ഇടപെട്ടാണ് ജാർവോയെ പുറത്താക്കിയത്.

‘ക്രിക്ട്രാക്കറി’നു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇന്ത്യയെ ജയിപ്പിക്കുമെന്ന ഭയത്താലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതെന്ന ജാർവോയുടെ വിചിത്രവാദം. യുട്യൂബറും കൊമേഡിയനും എല്ലാമായ ജാർവോയുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിലെ രസകരമായ ഭാഗങ്ങളിതാ:



∙ ‘ഞാൻ അനധികൃതമായി ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ച ആളല്ല. ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആളാണ്. രണ്ടു തവണയും ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ച മനഃപൂർവമല്ല. ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ഇംഗ്ലിഷ് ടീം ഭയന്നു. കാരണം ഞാൻ ഇന്ത്യയെ ജയിപ്പിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണ് ആളെ വിട്ട് എന്നെ പുറത്താക്കിയത്.’

∙ എല്ലാവരും എന്റെ ഇടപെടലുകളെ തമാശയായിട്ടാണ് എടുത്തത്. എന്റെ പ്രകടനം അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി. എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ഒരേ ഒരു വിഭാഗം ഗ്രൗണ്ടിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരാണ്. ആളുകളെല്ലാം നല്ല പിന്തുണയാണ് നൽകിയത്. ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽനിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ അവർ എനിക്കായി ആർപ്പുവിളിച്ചു. എന്നോടൊപ്പം ഫോട്ടോയ്ക്കായി ഒരുപാടു പേരു വന്നു.’

∙ ‘ലോർഡ്സിൽ ഞാനും സുഹൃത്തുക്കളും ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരുമായി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നവുമുണ്ടായില്ല. അവർ സന്തോഷത്തോടെയാണ് സംസാരിച്ചത്. നമ്മളെ തീർത്തും അവഗണിച്ചുകളയുന്ന ഇംഗ്ലിഷ് ടീമംഗങ്ങളേപ്പോലെയല്ല അവർ. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ നമ്മളോട് തിരിച്ചും സംസാരിക്കും. അതോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ താരമായി തിരിച്ചെത്താമെന്ന ആശയം എനിക്കു തോന്നിയത്. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കിറ്റ് ഒപ്പിച്ച് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയത്.’

∙ ‘ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മുഹമ്മദ് സിറാജിനെയാണ്. ലോർഡ്സിൽ എന്റെ വരവുകണ്ട് അദ്ദേഹം ചിരിച്ച് മറിയുന്നത് കണ്ടു. രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിന്റെ ട്വീറ്റിനും നന്ദി.’

∙ ‘ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ എന്റെ പിന്തുണ ഇന്ത്യയ്ക്കു തന്നെയായിരിക്കും.’

