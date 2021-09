ഇന്ത്യൻ ടീം ഒന്നിച്ച് ട്വന്റി20 കളിച്ചിട്ട് നാളെത്രയായി? പാക്കിസ്ഥാന് ഗുണം: അസം

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഗ്രൂപ്പു ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടാനിരിക്കെ, സമ്മർദ്ദം ഇന്ത്യയ്‌ക്കാണെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി പാക്കിസ്ഥാൻ നായകൻ ബാബർ അസം. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ടീമംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ട്വന്റി20 മത്സരം കളിച്ചിട്ട് കാലമെത്രയായെന്ന് ബാബർ അസം ചോദിച്ചു. ഇത് ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാന് മേൽക്കൈ നൽകുമെന്നും അസം അവകാശപ്പെട്ടു. ഐസിസി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഇതുവരെ പാക്കിസ്ഥാന് ഇന്ത്യയെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ടില്ല.

ഇത്തവണത്തെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് ആതിഥ്യം വഹിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയാണെങ്കിലും കോവിഡ് വ്യാപനം മുൻനിർത്തി ടൂർണമെന്റ് യുഎഇയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. സമീപകാലത്തായി കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളും യുഎഇയിൽ കളിക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിന്, ഇത്തവണ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതുപോലെ അനായാസമായിരിക്കുമെന്നും ബാബർ അസം അവകാശപ്പെട്ടു.

‘ഇത്തവണ പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ഇന്ത്യയ്ക്കു തന്നെയാണ്. അടുത്തിടെ അവരുടെ പ്രധാന ടീം ഒരുമിച്ച് ഒരു ട്വന്റി20 മത്സരം പോലും കളിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ കളിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് ആരംഭിക്കും. മാത്രമല്ല, യുഎഇ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഹോം മൈതാനം പോലെയാണ്. കളത്തിൽ സാധ്യമായ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ ഞങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കും’ – ബാബർ അസം പറഞ്ഞു.

ഒക്ടോബർ–നവംബർ മാസങ്ങളിലായി നടക്കേണ്ട ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടതോടെയാണ് തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങിയത്. അതേസമയം, ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ടീമംഗങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ട്വന്റി20 പരമ്പരകളൊന്നുമില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയാണ് വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശർമയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ട്വന്റി20 മത്സരം കളിച്ചത്. ഫലത്തിൽ ടീമെന്ന നിലയിൽ ലോകകപ്പിനു മുൻപ് ഇന്ത്യ ട്വന്റി20 മത്സരം കളിച്ചത് ഏഴു മാസത്തോളം മുൻപേയാണ്.

ഇതിനിടെ ശിഖർ ധവാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം നിര ടീം ശ്രീലങ്കയിൽ ട്വന്റി20 പരമ്പര കളിച്ചിരുന്നു. ഇതേ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ടെസ്റ്റ് ടീം ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലായതിനാൽ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ഋഷഭ് പന്ത് തുടങ്ങിയവർക്ക് കളിക്കാനായിരുന്നില്ല. ഫലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിനു പിന്നാലെ ടീമെന്ന നിലയിൽ ഒരുമിച്ചു കളിക്കാനാകാതെയാണ് ഇന്ത്യ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് ഒരുങ്ങുക.

