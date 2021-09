ലണ്ടൻ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ നാലാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ബാറ്റിങ് തകർച്ച നേരിട്ട ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശ്വാസമായി ഓവരിൽ മുംബൈ താരം ശാർദൂൽ ഠാക്കൂറിന്റെ ബാറ്റിങ് വിസ്ഫോടനം. രോഹിത് ശർമ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, ചേതേശ്വർ പൂജാര, അജിൻക്യ രഹാനെ, ഋഷഭ് പന്ത് തുടങ്ങി ബാറ്റിങ്ങിലെ സിംഹങ്ങളെല്ലാം ഇംഗ്ലിഷ് പേസ് ആക്രമണത്തിനു മുന്നിൽ തകർന്നപ്പോൾ, ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പും ഠാക്കൂറിന്റെ ബാറ്റിങ് വെടിക്കെട്ടുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശ്വാസമേകിയത്.

ഇംഗ്ലിഷ് പേസ് ആക്രമണത്തെ സധൈര്യം നേരിട്ട ഠാക്കൂർ, ഇംഗ്ലിഷ് മണ്ണിൽ ഏതൊരു താരത്തിന്റെയും അതിവേഗ ടെസ്റ്റ് അർധസെഞ്ചുറിയും കുറിച്ചു. പിന്നിലായത് ഇംഗ്ലണ്ടുകാരുടെ ഇതിഹാസ ഓൾറൗണ്ടർ ഇയാൻ ബോതം! ഓവലിൽ വെറും 31 പന്തിലാണ് ഠാക്കൂർ അർധസെഞ്ചുറി പിന്നിട്ടത്. അതും ഇംഗ്ലണ്ടിനായി മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഒലി റോബിൻസണിനെതിരെ തകർപ്പൻ സിക്സറിലൂടെ. മത്സരത്തിലാകെ 36 പന്തിൽ ഏഴു ഫോറും മൂന്നു സിക്സും സഹിതം ഠാക്കൂർ നേടിയത് 57 റൺസ്.

ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ വേഗമേറിയ രണ്ടാമത്തെ അർധസെഞ്ചുറി കൂടിയാണ് ഠാക്കൂർ നേടിയത്. 1982ൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ കറാച്ചിയിൽ 30 പന്തിൽനിന്ന് അർധസെഞ്ചുറി കടന്ന കപിൽ ദേവിന്റെ പേരിലാണ് റെക്കോർഡ്.

ലീ‍ഡ്സിലെ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ കൂട്ടത്തകർച്ച നേരിട്ട് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ വെറും 78 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായ അതേ വഴിയിലായിരുന്നു ഓവലിലും ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പ്. ഇത്തവണ ഇന്ത്യയെ 200 കടത്താനായില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ മനോവീര്യം ഉയർത്തിയ ഇന്നിങ്സായി ഠാക്കൂറിന്റേത്. 191 റൺസിന് പുറത്തായശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മൂന്നു വിക്കറ്റുകൾ 52 റൺസിനിടെ വീഴ്ത്താനുള്ള ആവേശം ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഠാക്കൂറിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്സ് കൂടിയാണ്.

∙ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ടെസ്റ്റിലെ വേഗമേറിയ അർധസെഞ്ചുറികൾ

31 - ഷാർദുൽ ഠാക്കൂർ (ഇന്ത്യ), ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ

32 - ഇയാൻ ബോതം (ഇംഗ്ലണ്ട്), ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ, 1986

33 - ക്ലിഫോർഡ് റോച്ച് (വെസ്റ്റിൻഡീസ്), ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, 1933

33 - കപിൽ ദേവ് (ഇന്ത്യ), ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, 1982

33 - ഹർഭജൻ സിങ് (ഇന്ത്യ) ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ, 2002

33 - സ്റ്റുവാർട്ട് ബ്രോഡ് (ഇംഗ്ലണ്ട്), വെസ്റ്റിൻഡീസ്, 2020

English Summary: Shardul Thakur hits second-fastest fifty by an Indian in fourth Test against England